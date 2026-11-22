Lidé vytvářejí umění odpradávna. Kde se v nás vzala touha malovat, zpívat nebo tančit?
To je otázka, která vědce vyloženě fascinuje. Téměř všichni umění v nějaké podobě konzumujeme: čteme, posloucháme muziku, díváme se na filmy nebo chodíme do divadla. To je jakási první úroveň. Na druhou můžeme postavit interprety, protože ne každý dokáže čistě zpívat nebo zahrát emoci. A na třetí jsou tvůrci, specifická sorta lidí.
Proč je považujete za specifickou sortu?
Umělecká tvorba zapojuje mozek úplně jinak a může si vyžádat svou daň. Vincent van Gogh, Edvard Munch, Jackson Pollock nebo Francisco Goya patří ke slavným osobnostem výtvarného světa, jež zápasily s psychickou chorobou. A tím výčet zdaleka nekončí. Přivádí nás to k myšlence, že tvůrčí činnost není samozřejmá, a otázka, kde se v lidském mozku bere, zůstává záhadou.
Jediná keporkakova píseň může trvat klidně půl hodiny a v kuse vydrží zpívat 24 hodin. Je to pro něj strašná dřina, ale zvládá to.