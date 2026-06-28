Některá zvířata podle něj umějí řadit „slova“ do vět, oslovovat se jmény, učit se „řeč“ cizího druhu, a dokonce si vzájemně lhát. A k čemu je vlastně dobré pokoušet se jim porozumět? „Představa, že bychom se jednou dostali do kontaktu s mimozemskou civilizací, v nás přirozeně vyvolává otázku, zda bychom si vůbec dokázali porozumět. Výzkum komunikace živočichů, kteří s námi nesdílejí jazyk, může být tréninkem na něco podobného,“ říká vědec.
Kdybyste si mohl na jeden den rozumět s jedním zvířetem, které by to bylo?
Nemám oblíbené zvíře, fascinují mě úplně všechna. I na takovém mravenci je spousta zajímavých věcí, které jinde nenajdete. V poslední době mě třeba zaujalo, jak spolu komunikují vorvani. Ale pokud bych si měl vybrat zvířata, jimž bych chtěl rozumět, pak by to byly asi naše dvě kočky na chalupě. Jsou to showmani a někdy bych opravdu rád věděl, jak nás lidi vidí. Ale mám pocit, že jsme jim spíš ukradení a že si o nás mezi sebou nic nevyprávějí.
Vypráví se, že v jedné australské zoo, kde dělníci opravovali pavilon, se tito ptáci naučili vydávat zvuky bouchání kladiva a motorové pily. Dokonce jedna populace má do svého zpěvu zakomponované hudební stupnice hrané na příčnou flétnu.