Nevěra je zřejmě užitečná. Ve zvířecí říši zachraňuje rozmanitost i životy

Část 1/5

Sodoma Gomora

Zapřisáhlé moralisty by při pohledu na to, co se zcela běžně děje v přírodě, asi okamžitě klepla pepka. A výrobci svatebních oznámení by měli po živnosti, kdyby měli tisknout aspoň z poloviny to, co je pravda. Všechny ty romantické labutě, hrdličky a jiní opeřenci tulící se k sobě v páru by museli dostat vyhazov na hodinu.

Ve vlaštovčích hnízdech žadoní o potravu až pětina levobočků a u strnadů rákosních je situace ještě mnohem tristnější. Jiného otce než samce, který se oddaně stará o hnízdo, může mít klidně i více než polovina mláďat.

Učiněným Casanovou ptačí říše je bezpochyby nenápadný ptáček lejsek. Vůbec přitom nevadí, že je menší než vrabec. Sameček lejska zvládne levou zadní obskočit své vlastní hnízdo, další rodinku bokem a ještě pár „standardních“ milenek, které podstrčí nemanželská ptáčata svému ubohému partnerovi. To tedy klobouk dolů.

To, že se zálety všeobecně vyplácejí samčím proutníkům, dnes asi nikoho nepřekvapí. Mají téměř nekonečnou zásobu spermií a občasné milostné dobrodružství je nestojí zas až tak moc energie.

Aby však mohli zahýbat, musejí mít s kým. Co však na nevěře láká samičky, které by se podle vžité představy měly starat o teplo domova?