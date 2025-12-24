Mladík stanul tváří v tvář vlkovi
Nevídané setkání se odehrálo ve středu 12. března na Šumavě, kde mladý muž z Horní Vltavice na Prachaticku potkal při procházce lesem vlka. Zvíře se k němu přiblížilo asi na dva metry. Podle odborníků jsou takové situace velmi vzácné.
„Byl jsem se odpoledne projít kousek za obcí Horní Vltavice a cestou narazil na vlka, který se za mnou vynořil z mladého porostu. Na chvíli se zastavil a hned se rozběhl proti mně bez jakéhokoliv zaváhání,“ popsal stresující okamžiky Vojtěch Sekan.