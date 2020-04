Zvířecí běženci, co některá zvířata táhne až na druhý konec světa

Představte si, že by se do Česka z jihu hrnuli kanibalové. Čirá hrůza! Hranice s Rakouskem by neprodyšně uzavřela armáda, vláda by vyhlásila výjimečný stav, vznikla by domobrana. A přitom se to děje už celé roky, jen se o tom nedočtete v novinách. Severním směrem se po našem území rozšiřuje bizarní hmyz zvaný kudlanka nábožná. Připomíná kosmické příšery. Přední nohy dravých samic jsou jako kleště s mečovitými výstupky. Samice jimi při páření láskyplně ovine samce, ukousne mu hlavu a pak ho sežere. Kanibalská potrava zajistí dostatek sil další generaci.