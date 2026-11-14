Čím by asi tak mohly zrovna bodlinatky neboli bodlinaté myši z afrických pouští přitahovat vždy vyšňořené krásky vycházející z klinik plastické chirurgie? Jeden důvod by tu byl. A úžasný. Na rozdíl od lidí totiž dokážou regenerovat kůži, chlupové folikuly, svaly a někdy i další orgány bez toho, aby zůstaly doživotně zjizvené. A to by se lidem po úrazech či operacích moc líbilo.
Lidské tělo totiž velmi „spěchá“ s uzavřením ran po zraněních, aby se dovnitř nedostala infekce. A to znamená rozsáhlý zánět následovaný tvorbou vazivové jizvy v místě poranění. Bodlinatky na to však jdou jinak. Jejich rány procházejí mírnější a kontrolovanější fází zánětu. Kolagen, který tvoří vazivo, je uspořádaný volněji než u lidí a nasáklý mezibuněčnou hmotou, jež podporuje regeneraci tkání místo zjizvení.
Rypoši jsou odolní vůči tolika neduhům sužujícím lidstvo, že to až bere dech.