Stejný problém řeší i jiní živočichové a důvody, proč to musejí dělat, vůbec nepatří k idylickým.
Jak se slepice brání oplodnění: „Vyflusne“ sperma po páření
Když jste mladý kohoutek v hejnu, nemáte na růžích ustláno. „Šéfkohout“ vás zahání a šikanuje a slepičky vás nechtějí. Vy se však přesto chcete stát otcem nějakých těch kuřat. Nemožné? Ani ne.
Prostě některou z opeřených dam jednoduše znásilníte. Je to sice nadmíru ošklivé, ale funguje to. Skutečně? To nejlepší totiž přichází nakonec.
Čím víc se kačeři snaží dosáhnout svého násilím, tím komplikovanější pochvy se u kachen vyvíjejí. A čím složitější vagíny, tím se kačerům vyvíjí silnější a „průraznější“ penis.