Svůj návrh jména vložte do formuláře ZDE a hrajte o rodinnou vstupenku a další dárky nebo stolní hru Jména pro zubří kravičku začínající písmeny „Pr“ (kterými začínají jména pro mláďata zubrů narozené v Zoo Praha) navrhujte do čtvrtka 3. 7. do 10:00, předáme je Zoo Praha a chovatelé vyberou to nejtrefnější a nejvhodnější, které bude zapsáno do plemenné knihy. Autor vítězného návrhu – který dané jméno navrhne jako první – získá rodinnou vstupenku do Zoo Praha a řadu hodnotných dárků pro malé i velké fanoušky Zoo Praha. Ze všech čtenářů, kteří svým návrhem k výběru jména přispějí, pak vylosujeme ještě 5 výherců stolní hry „Po stopách v Zoo Praha“, vhodné pro celou rodinu.