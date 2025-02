Muž po osmi letech našel zaběhnutého psa. Díky tomu, že ho kdysi nechal očipovat

Když se Guilbeault přestěhoval z Massachusetts do Arizony, během zastávky v Oklahomě mu Damian utekl. Spolu se svým otcem a přítelem hledali psa až do půlnoci, přestali až poté, co narazili na pumu. Zůstali v Oklahomě ještě týden, ale hledání bylo marné.

Po léta Guilbeault vylepoval plakáty s Damianovou fotografií, pátral na internetu, ale jeho naděje postupně slábly. „Snažil jsem se hledat, ale jak roky plynuly, hledání se postupně dostávalo do mrtvého bodu. Nakonec mi pouhý pohled na ty plakáty působil bolest, a už jsem je nesdílel tak často jako na začátku,“ říká Guilbeault. „Upřímně jsem si myslel, že se asi stal potravou pro tu pumu, na kterou jsme kdysi narazili.“

Ztráta Damiana byla pro Guilbeaulta srdcervoucí zkušeností. „Bylo to devastující. Ten pes mi pomohl překonat mnoho emočních problémů, rodinných útrap a podobně. Byl mi skvělým společníkem,“ vzpomíná. „Byl jsem jeho vším, stejně jako on mým, a ztratit ho bylo opravdu těžké.“

Dne 15. ledna, když byl Guilbeault na cestě do Kalifornie, dostal hovor z neznámého čísla. Zprvu hovor ignoroval, ale po druhém pokusu se rozhodl zavolat zpět. To, co zjistil, mu vzalo dech – Damian se našel.

Žena z Oklahoma City mu sdělila, že téměř přejela Damiana. Vzala ho domů a postarala se o něj. Její bratr se o zanedbaného psa staral dva týdny a poté ho vzal k veterináři. Ten nakonec zjistil, že má čip, a přečetl, že patří Guilbeaultovi.

Pár okamžitě otočil své auto a vydal se na 14hodinovou cestu zpět do Oklahomy, kde se s Damianem setkal. Pes byl viditelně starší a zanedbanější než před osmi lety, ale poznal svého majitele, při jejich shledání vrtěl ocáskem. Nikdo z nich nemá tušení, kde Damian strávil posledních osm let.

Na cestě zpět do Arizony byl Damian šťastným psem, kterého Guilbeault znal z dávných dob. „Celou dobu ležel na klíně stočený do klubíčka, otáčel hlavu zpět, jako by chtěl říct: Ó můj bože, je to skutečné? Opravu jsem ho konečně našel?“ vzpomíná majitel.

Od jejich znovushledání tráví Guilbeault a Damian většinu času spolu, chodí do parku, přičemž Damian je nejšťastnější, když sedí v klíně svého majitele. „Pokaždé, když se chystám opustit místnost, je to jako: OK, kam teď jdeš?“

Guilbeaultovi se vyplatilo, že svého psa kdysi nechal čipovat. Proto povzbuzuje ostatní majitele domácích zvířat, aby udělali totéž. „Čipujte své mazlíčky. Čipujte své psy, kočky. Nikdy nevíte, kdy se vám to vyplatí,“ uzavírá.