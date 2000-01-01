náhledy
Největší českou zoologickou zahradou je se svými 112 hektary jednoznačně Zoopark Chomutov. Má otevřeno každý den i v zimě, a spousta zvířat je tu tedy aktuálně k vidění na sněhu – jako třeba los evropský na snímku – což rozhodně stojí za pořádnou procházku. Ohřát se můžete v teráriu s plazy, fascinujícím medúzáriu nebo něčím teplým v restauraci.
Autor: Vít Lukáš
Jedná se o zcela unikátní lesopark s rozsáhlými přírodními expozicemi, v nichž zoopark chová 110 druhů zvířat. Především eurasijskou faunu.
Autor: Vít Lukáš
Nabídka toho, co lze v chomutovském zooparku vidět, je opravdu pestrá. Takto to například na sněhu sluší bažantům zlatým.
Autor: Vít Lukáš
Současné opravdu zimní počasí si asi nejvíc užívají rosomáci, ty si určitě nenechte ujít, pokud do chomutovského zooparku zamíříte.
Autor: Vít Lukáš
Jednoznačně nejvzácnějším druhem je v přírodě téměř vyhynulý jelen bucharský, kterého Zoopark Chomutov chová jako jediná česká zoo. Současně také vede Evropskou plemennou knihu tohoto druhu v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.
Autor: Vít Lukáš
Mezi nejkrásnější a nejaktivnější druhy, které tu v zimě lze obdivovat, patří blízká příbuzná naší kuny – charza žlutohrdlá.
Autor: Barbora Fialová
Mezi ikonické druhy tu jednoznačně patří i tuleň kuželozubý. Ani jemu zima nevadí.
Autor: Vít Lukáš
Věčně „zamračený“ manul je taková dlouhosrstá, opravdu divoká kočka. A jediná s kulatými zorničkami. I on je na mrazivé zimy ze své domoviny zvyklý.
Autor: Vít Lukáš
Mezi návštěvnicky nejatraktivnější zvířata ovšem patří osel domácí – poitouský. Je pro něj typická dlouhá srst, která plstnatí a vytváří dredy.
Autor: Vít Lukáš
I mezi papoušky tu najdete chladnomilného zástupce. Seznamte se: alexandr čínský.
Autor: Vít Lukáš
Nechybí tu ani panda červená, což je sice šelma, nicméně bez bambusových výhonků se na svém jídelníčku neobejde.
Autor: Vít Lukáš
Makak magot pak je tu jediným zástupcem primátů.
Autor: Vít Lukáš
Mezi ikonické druhy patří zubr evropský, který je vlajkovým druhem ochrany evropské přírody. Na jeho ochraně se Zoopark Chomutov i aktivně podílí.
Autor: Vít Lukáš
Jeden z mála svěřenců, který tuhou zimu prospí, je tu medvěd hnědý.
Autor: Vít Lukáš
Na sněhu si tu můžete prohlédnout i jaka domácího, protože významnou součástí chomutovské kolekce zvířat jsou i ta domestikovaná.
Autor: Vít Lukáš
Chovají tu i koně Převalského, a letos se v rámci reintrodukčního projektu vedeného Zoo Praha zapojí do již třetího transportu těchto divokých koní do Kazachstánu. Z Chomutova tam má zamířit jeden hřebec.
Autor: Vít Lukáš
V zooparku najdete také mnoho zástupců naší fauny. Většina zvířat si pak vyloženě užívá chladného zimního počasí jako tito mufloni.
Autor: Vít Lukáš
Mezi nejvzácnější dravce tu patří orlosup bradatý, na jehož ochraně se zoopark aktivně podílí.
Autor: Vít Lukáš
Významnou součástí zooparku jsou vodní plochy, na kterých návštěvníci mohou vidět velké množství chovaných i divokých druhů ptáků.
Autor: Vít Lukáš
Zoopark například chová 4 druhy jeřábů. Na snímku je jeřáb panenský.
Autor: Vít Lukáš
Během procházky nepochybně potkáte i celou řadu ze 60 volně žijících druhů ptáků, které se tu dají pozorovat. Jako třeba červenku.
Autor: Vít Lukáš
V Teráriu si ale opět užijete trochu exotiky. Potěšit vás zde mohou například ještěrky sakishima.
Autor: Vít Lukáš
Nebo populární zmije růžkaté.
Autor: Vít Lukáš
A můžete se tu ohřát, protože Terárium je jediným vyhřívaným pavilonem v areálu zooparku.
Autor: Vít Lukáš
A určitě nezapomeňte na medúzárium. Je druhou vnitřní expozicí v areálu zooparku a návštěvníci jej najdou hned u hlavního vchodu. Obdivovat tu lze 8 druhů mořských medúz ve zhruba 160 exemplářích.
Autor: Vít Lukáš
U hlavního vchodu je také restaurace Tajga, která má jako jediné občerstvení zooparku otevřeno i přes zimu. Takže hlady nebudete, nebojte se.
Autor: Vít Lukáš
Sečteno, podtrženo – Zoopark Chomutov je se svými 112 hektary největší českou zoologickou zahradou, takže pokud máte rádi dlouhé procházky zpestřené setkáními se zvířaty, tady si to užijete.
Autor: Vít Lukáš