Půl hektaru pro lvy ve Zlíně. Pro chov i pro ty z množíren roztomilých koťat

Daniel Pacek
Několik kroků tam, několik zpátky, pořád ve stejných stopách. Tak smutně to kdysi vypadalo v klecích velkých šelem. Ale časy se v zoologických zahradách mění. Naštěstí! Při návštěvě nové lví expozice ve Zlíně určené pro chov i záchranu zvířat z nelegálních chovů se o tom přesvědčíte.
Pro zlínskou zoo, ale zdaleka nejen pro ni, to byla velká událost. V sobotu 6. září se tady otevřelo první záchranné a chovné centrum lvů v republice. Zájem veřejnosti překonal očekávání, slavnostní den si nenechalo ujít na šest tisíc lidí. Ovšem jakkoliv je nová rozsáhlá lví expozice divácky lákavá, není vybudována jenom proto, aby se návštěvníci mohli kochat atraktivními výhledy na lví smečku.

Chovný pár lvů konžských, samec Abamboo se samicí Kwale, a jejich téměř roční trojčata, kluk Takka Zukato a holky Kalisha Zaheera a Siaraa Sali, si už na přesun do rozsáhlejšího prostoru rádi zvykají. Ale záchranné centrum má před sebou další bohulibý úkol – nabídne prostor k důstojnému životu lvům, kteří budou zabaveni z nelegálních chovů, kde často přebývají ve zcela nevhodných podmínkách.

První chovné i záchranné centrum lvů v ČR

„Lví centrum je součástí našeho afrického projektu Karibuni, na jehož počátku byla myšlenka dělat zoologickou zahradu trochu jinak, než bývalo zvykem,“ vysvětluje ředitel Zoo Zlín Roman Horský. „První etapu Karibuni – velký, několikahektarový výběh pro slony – jsme už před časem dokončili. A teď jsme otevřeli novou expozici pro lvy. Nejen pro naše, ale i pro ty, kteří někde živoří v hrozných prostorech nesplňujících stanovenou legislativu. Je jich po republice hodně, tak alespoň některé nejhorší případy pomůžeme vyřešit. Zabavené lvy z mizerných podmínek převezmeme v brzké době do vlastní péče.“ Pro zvířata, která se dostanou do Zlína, to bude vysvobození. Bohužel už teď je jasné, že se zdaleka nedostane na všechna.

Domácí mazlíček, s nímž se lidi moc nemazlí

Plánovaná kapacita záchranného centra čítá deset jedinců, avšak trpících zvířat je mnohem víc. Kolik? To nikdo pořádně neví. Kde všude žijí lvi a další velké šelmy v soukromých rukou, vyplouvá na povrch teprve postupně, častokrát až poté, co se o tom někdo někde zmíní. Což je poněkud divné, protože lví řev se přece musí stejně jako v africké savaně rozléhat na kilometry daleko.

„Do roku 2022 umožňoval zákon nejen chov velkých koček v soukromých rukou, ale i jejich množení. Takže vznikly doslova množírny a koťata silných šelem se porůznu prodávala,“ vysvětluje Roman Horský.

Podle jeho slov se dalo celkem snadno koupit třeba mládě lva nebo tygra. Jejich ceny ani nedosahovaly částek, které se platí za psy s prestižním rodokmenem, lvíče si člověk odnesl za několik desítek tisíc korun. Množení lvů totiž není příliš složité a dost podivných milovníků zvířat si toužilo ke svému domu pořídit atraktivního mazlíčka, zvlášť když to nebylo nic finančně nedostupného.

Jenže... S roztomilými lvíčátky si zprvu mohli hrát, ale líbezné šelmičky postupně rostly a po tři čtvrtě roku nebo po roce měly klidně sedmdesát nebo osmdesát kilogramů. To už není žádná legrace. Divoké zvíře se nedá vychovat jako pes, začne být nepřístupné, nezvladatelné a pochopitelně pro lidi nebezpečné. Takže končí ve stísněné kleci bez jakékoliv přirozené socializace – a samozřejmě tím velmi strádá. Mimochodem, tohle se netýká jenom lvů a už zmíněných tygrů. V soukromých chovech a špatných podmínkách se v Česku nacházejí například i levharti, jaguáři nebo větší množství pum.

„Naším úkolem bude se o některé asociální, státem zkonfiskované lvy postarat a pokusit se je u nás začlenit do nějaké skupiny nebo vytvořit malou podskupinu,“ líčí záměry zlínské zoo její šéf Horský. Přitom si dobře uvědomuje, jak složitý to bude problém, na který neexistuje přesně daný návod. Postup musí být zcela individuální a velmi pravděpodobně i dlouhodobý.

Jen si to představte. Předem se neví, jaká zvířata se do zlínského záchranného a chovného centra dostanou, jak budou stará, jak dlouho někde žila v kleci a osamoceně, nakolik jsou neodborným chovem zdevastovaná. Jejich socializace a přivykání novým podmínkám může trvat měsíce nebo i roky, jelikož každý jedinec má jiný charakter a bude předchozím životem jinak poznamenán.

A bohužel není vyloučeno, že některý ze lvů zůstane navzdory všem snahám od ostatních trvale oddělen, ale alespoň s nimi bude mít chráněný kontakt přes bariéru. „Nejprve musíme poznat, která zvířata můžou být spolu a kdy to možné není. To všechno teprve budeme zjišťovat, je nutné postupovat velmi obezřetně. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Každopádně máme v naší zoologické zahradě zkušené chovatele, na jejichž erudici se můžeme spolehnout,“ chválí zlínské zaměstnance jejich ředitel.

VIDEO: Projížďka mezi lvy. Vyzkoušet ji můžete v Africe nebo ve Dvoře

Množírny jak u psích voříšků

Jedno je však jisté – i když se lvy a lvice odebrané z nelegálních chovů podaří socializovat, bude jim příslušnými zákroky zabráněno v množení. Důvod? „Bohužel jsou něco jako psí voříšci, bez prokázaného původu je nelze zařadit do žádných chovných programů,“říká Roman Horský. „Jsou to prostě azylanti, kterým u nás dáme šanci na spokojený život nebo důstojné stáří.“

Což určitě není málo. Lvům, ať už chovným, nebo azylantům, se tady bude dařit dobře, protože je pro ně vybudováno skvělé prostředí. Nová expoziční část má půl hektaru, k tomu zázemí se třemi dalšími menšími výběhy a několik vnitřních samostatných ubikací. A navíc ještě prostory původní expozice, které budou využívány pro adaptaci příchozích šelem.

Chovný pár lvů konžských, samec Abamboo se samicí Kwale, a jejich téměř roční trojčata, kluk Takka Zukato a holky Kalisha Zaheera a Siaraa Sali. Na větší venkovní prostor si rádi zvykají.

I potravu mají lvi až nad očekávání lákavou. Momentální pětice – otec, matka a tři koťata narozená v posledním dni loňského října – toho v jednom měsíci spořádá za 35 000 korun. Chovatelé rodince připravují pestré menu, vedle hovězího si lvi pochutnávají na zvěřině nebo králících, smlsnou si i na perličkách a dalších druzích masa. Kdo ví, jestli některý ze zkonfiskovaných lvů, kteří se do zdejší zahrady v dohledné době nastěhují, měl někdy tak kvalitní výběr.

Zdejší zoo patří v Česku mezi nejprogresivnější. Jak tvrdí její ředitel, využívá skvělých podmínek, kterých se jí od města Zlína, zřizovatele zoo, dostává. „I proto jsme se mohli před lety rozhodnout, že budeme zahradu rozvíjet jinak než dosud.“

Co bylo hlavní myšlenkou této plánované změny? „Především dopřát zvířatům co možná maximální prostor,“ popisuje Roman Horský. „Jsme zoo, která na rozdíl od jiných nemá tolik druhů zvířat. Dám vám příklad – raději než mít tři stísněné expozice, uděláme jednu pořádnou, nadčasovou, kde si jsme jistí, že se našim chovancům bude dařit a budou mít spoustu místa a volného pohybu. Nové druhy nám nepřibývají, naopak s některými zvířaty jsme dokonce skončili, nechtěli jsme je totiž chovat, když na ně nemáme ty nejlepší podmínky.“

Ke zvířatům, která už ve Zlíně nejsou, patří lední medvědi nebo gorily. V nejbližších dnech k nim přibudou ještě lachtani. „Víme, že jinde, v jiných zařízeních se jim bude žít líp.“

VIDEO: Žije s tygry a lvy. Už vychoval 40 mláďat

Padne rekord?

Skeptické předpovědi, že bez všeobecně oblíbených ledních medvědů či goril klesne návštěvnost,se nepotvrdily. Zdá se, že veřejnost naopak oceňuje směr, kterým zlínská zoo kráčí. Tedy zajistit zvířatům dobrou kvalitu života v co možná největších prostorech, ještě velkorysejších, než jsou odborníky doporučené.

V srpnu sem přišlo 164 000 lidí, což je nejvyšší návštěvnost během jednoho měsíce v celé historii zahrady. Její potěšené vedení se i proto rozhodlo ke vstřícnému kroku a od září až do konce října zlevnilo páteční vstupné na sto korun. A netají se, že by chtělo dospět k dalšímu rekordu–poprvé překonat hranici 800 000 návštěvníků za rok.

Ale dejme čísla stranou a nechme ještě ředitele Romana Horského promluvit o emocích, které k zoologickým zahradám nutně patří. Co mu teď dělá největší radost? „Už před časem dostali obrovský výběh naši sloni. Nyní se nové expozice dočkali taky lvi, takže teď je pro mě největší krása vidět, jak se probíhají po půlhektarovém pozemku...“ Kdo už čerstvě otevřené lví centrum viděl, dá těmhle slovům určitě za pravdu.

