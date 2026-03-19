Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky

Martina Čermáková
Osrstěné a s chutí objevovat svět. Takové už je vombatí mládě, které se v Darwinově kráteru Zoo Praha narodilo v některém loňském červnovém dni. A teď už konečně bývá k zastižení venku z vaku, a k vidění v celé své kráse. Největší šance mládě spatřit je každý den při krmení kolem druhé hodiny odpolední.
Zoo Praha, vombatí mládě, vak, březen 2026

Zoo Praha, vombatí mládě, vak, březen 2026 | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Právě u vombatů, jediných vačnatců, kteří se dokážou celou zimu pohybovat na...
Toto velmi roztomilé a k radosti chovatelů také prospívající mládě vombata obecného je druhým potomkem chovného páru ze Zoo Praha – samice Winkleigh a samce Copera – a současně i teprve druhým mládětem narozeným v Česku. Návštěvníkům pražské zoo ho v sobotu 18. dubna oficiálně představí herec Ondřej Sokol, dlouhodobý podporovatel pražských vombatů.

Čekání na mládě u tohoto exotického svěřence má u vombatů – jako u druhu, kde má matka jakousi „kapsu na vyvíjející se mládě“ – rozhodně svá specifika.Tušíte, že by se po páření něco mohlo začít dít, ale dlouho si nemůžete být jisti vůbec ničím. Můžete jen trpělivě čekat.

Právě u vombatů, jediných vačnatců, kteří se dokážou celou zimu pohybovat na sněhu, se Zoo Praha může pochlubit novým přírůstkem. Který se ovšem zatím schovává u mámy ve vaku.
„První náznaky pohybu ve vaku jsme začali pozorovat loni, druhého října. Teprve tehdy jsme mohli říci, že se páření z poloviny května povedlo,“ říká David Vala, chovatel vombatů Zoo Praha. „Netrpělivě jsme tedy začali čekat na vykouknutí, které přichází zhruba po šesti měsících. Prvně jsme přírůstek spatřili druhého prosince 2025, a to dokonce spolu s návštěvníky přímo během zážitkového programu Setkání s vombaty,“ přibližuje chovatel David Vala.

Podívejte se, jak vykukovala z mámina vaku starší sestřička Mersey, v červnu před dvěma lety (6/2024):

14. června 2024

Cooper raději vyklidil pole

Právě zmíněné vykouknutí je důležitým milníkem. Vombati se totiž stejně jako jiní vačnatci rodí v embryonálním stádiu – ve velikosti hrášku a s hmotností cca jednoho gramu. Na svět tedy přichází většinou nepozorovaně. „Čím bylo mládě ve vaku větší, tím byla jeho matka Winkleigh rozladěnější,“ popisuje chovatel.

A dodává, že se to projevovalo i při komunikaci se samcem Cooperem, který se jí začal vyhýbat a přemístil se do venkovní nory. „Na krmení začal chodit až v pozdních hodinách, a proto jsme se rozhodli ho oddělit do zázemí.“

Vombat Cooper musel na partnerku kvůli covidu čekat, ale už ji má v Praze

Populární vačnatci prosluli nejen roztomilým vzezřením, ale i unikátním trusem ve tvaru kostek. Pražská zoo chová tasmánský poddruh vombata obecného, který se vyznačuje hustší srstí. Nejlépe je lze pozorovat v době krmení ve 14 hodin.

První odchovaný vombat v České republice, samička Mersey, na konci března odejde do francouzské zoologické zahrady ZooParc de Beauval, kterou doporučil evropský koordinátor chovu vombatů obecných.

Po pár měsících od vykouknutí z mámina bezpečného úkrytu už se starší sestřička současného mláděte do vaku nevešla (9/2024):

5. září 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jednou a dost! Tato jídla znovu neohřívejte, toxiny či karcinogeny nechcete

Nejde jen o drůbeží maso či vajíčka, také některá zelenina může být při...

Znáte to, navaříte jídla „plný kotel“ a pak ho dojídáte druhý den. Jsou však pokrmy, co opětovné ohřívání nesnesou. Nejenže hůř chutnají a voní, ale můžou představovat i zdravotní riziko. O která...

Máte jasno, jak dlouho žijí domácí mazlíčci? Pozor, aby vás nepřežili

Největší papoušek světa, evropské unikáty i světové premiéry. Exota Olomouc...

Mít domácího mazlíčka znamená zodpovědnost mnohdy i pro několik generací. Než si ho pořídíte, zvažte, zda jste ochotni ji na sebe vzít.

Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku...

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.

Osení na velikonoční stůl zasejte hned. Na husté trsy máte nejvyšší čas

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá...

Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Na jeho zasetí máte nyní nejvyšší čas.

Jaro 2026 v Zoo Praha. Syslové vylezli z nor, želvy dohibernovaly, šelmy řádí

Zoo Praha, nástup jara, jaro, březen 2026

Ačkoliv si na jarní rovnodennost musíme ještě chvíli počkat, příroda se tváří, že má o nástupu jara jasno. Podobně hovoří i snímky z pražské zoo, kde si zvířata s chutí užívají venkovní výběhy – jako...

Zapomeňte na drahé doplňky stravy. Těchto 30 potravin zajistí dlouhověkost

Borůvky (brusnice borůvky, blízké příbuzné červených brusinek) pomáhají zraku.

Pojem superpotravina označuje suroviny, které v malém množství obsahují neobvykle vysoký podíl látek prospěšných pro lidské zdraví. Tento žebříček zahrnuje potraviny s prokázaným přínosem pro...

Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o...

18. března 2026  13:30

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

18. března 2026

Průvodce světem vitaminů. Co jíst, aby vašemu tělu nic nechybělo

Je fajn vědět, co jíst, aby vám nějaké písmenko z vitaminové abecedy nechybělo.

Chcete být zdraví po celý rok? Dodejte svému tělu, co mu pomůže v boji proti nemocem. Je to taková vitaminová abeceda. A je fajn vědět, co jíst, aby vám nějaké písmenko nechybělo. Tedy mít jasno v...

18. března 2026

Hořká chuť nás dříve děsila. Původně to byl evoluční alarm, dnes léčí a lidé ji milují

Premium
I když by se dnes dala hořkost považovat za kulinářský luxus, původně vznikla...

Ikonický slogan „Život je hořký. Bohudík!“ je nejen nejvýraznější reklamní větou v české pivní historii, ale měl by se tesat do kamene. I když by se dnes dala hořkost považovat za kulinářský luxus,...

18. března 2026

Chytré prase Merlin je hvězdou Instagramu. Umí totiž odpovídat na otázky

Prase s 1,1 milionu sledujících na Instagramu získalo zápis do Guinnessovy...

Když si pořizovala malé prasátko, chtěla jen domácího mazlíčka. Ani ve snu si nepředstavovala, že by její Merlin mohl být hvězdou internetu. Čtyřletý vepřík z Kalifornie baví miliony lidí a díky své...

17. března 2026

Domácí vaření nás dělá šťastnějšími. Návrat k plotně je nový životní styl

kuchařka

Ještě před pár lety bylo rychlé jídlo symbolem úspory času. Dnes se ale stále více lidí vrací k domácímu vaření, ne proto, že musí, ale protože chtějí. Touha po kvalitních surovinách a větší kontrola...

17. března 2026

Udělali inventuru krmiva a zjistili, kdo je jaký žrout. Od papoušků po hrocha

Zoo Dvorec, krmení, krmivo, spotřeba 2025

Jihočeská Zoologická zahrada Dvorec u Borovan sice není z největších, nicméně během loňského roku tu zkrmili téměř 100 tun dobrot za necelý 1,5 mil Kč. Ukázala to inventura spotřebovaného krmiva,...

17. března 2026

Bizarní lebka jako z pravěku. Zoo vystavila kostru oblíbeného nosorožce Baabuua

Kostra vzácného nosorožce indického Baabuua. Samec uhynul vloni, zhruba měsíc...

Neobvyklou novinku nabízí návštěvníkům plzeňská zoo. V zastřešené venkovní expozici vystavila kostru nosorožce indického, která patří na podzim uhynulému oblíbenému samci Baabuuvi.

16. března 2026  14:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osení na velikonoční stůl zasejte hned. Na husté trsy máte nejvyšší čas

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá...

Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Na jeho zasetí máte nyní nejvyšší čas.

16. března 2026  11:40

Kdy stříhat angrešt na jaře a jak na to správně. Tipy pro bohatou úrodu

ilustrační snímek

Angrešt patří mezi nenáročné keře, stejně jako maliny, rybíz nebo ostružiny. Bohatou úrodu ale můžete podpořit pravidelnou péčí. Jak a kdy stříhat angrešt a co mu ještě dopřát pro správný růst a...

16. března 2026  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.