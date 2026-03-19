Toto velmi roztomilé a k radosti chovatelů také prospívající mládě vombata obecného je druhým potomkem chovného páru ze Zoo Praha – samice Winkleigh a samce Copera – a současně i teprve druhým mládětem narozeným v Česku. Návštěvníkům pražské zoo ho v sobotu 18. dubna oficiálně představí herec Ondřej Sokol, dlouhodobý podporovatel pražských vombatů.
Čekání na mládě u tohoto exotického svěřence má u vombatů – jako u druhu, kde má matka jakousi „kapsu na vyvíjející se mládě“ – rozhodně svá specifika.Tušíte, že by se po páření něco mohlo začít dít, ale dlouho si nemůžete být jisti vůbec ničím. Můžete jen trpělivě čekat.
Vombatí mládě už chodí na procházky z vaku
„První náznaky pohybu ve vaku jsme začali pozorovat loni, druhého října. Teprve tehdy jsme mohli říci, že se páření z poloviny května povedlo,“ říká David Vala, chovatel vombatů Zoo Praha. „Netrpělivě jsme tedy začali čekat na vykouknutí, které přichází zhruba po šesti měsících. Prvně jsme přírůstek spatřili druhého prosince 2025, a to dokonce spolu s návštěvníky přímo během zážitkového programu Setkání s vombaty,“ přibližuje chovatel David Vala.
Podívejte se, jak vykukovala z mámina vaku starší sestřička Mersey, v červnu před dvěma lety (6/2024):
|
14. června 2024
Cooper raději vyklidil pole
Právě zmíněné vykouknutí je důležitým milníkem. Vombati se totiž stejně jako jiní vačnatci rodí v embryonálním stádiu – ve velikosti hrášku a s hmotností cca jednoho gramu. Na svět tedy přichází většinou nepozorovaně. „Čím bylo mládě ve vaku větší, tím byla jeho matka Winkleigh rozladěnější,“ popisuje chovatel.
A dodává, že se to projevovalo i při komunikaci se samcem Cooperem, který se jí začal vyhýbat a přemístil se do venkovní nory. „Na krmení začal chodit až v pozdních hodinách, a proto jsme se rozhodli ho oddělit do zázemí.“
|
Populární vačnatci prosluli nejen roztomilým vzezřením, ale i unikátním trusem ve tvaru kostek. Pražská zoo chová tasmánský poddruh vombata obecného, který se vyznačuje hustší srstí. Nejlépe je lze pozorovat v době krmení ve 14 hodin.
První odchovaný vombat v České republice, samička Mersey, na konci března odejde do francouzské zoologické zahrady ZooParc de Beauval, kterou doporučil evropský koordinátor chovu vombatů obecných.
Po pár měsících od vykouknutí z mámina bezpečného úkrytu už se starší sestřička současného mláděte do vaku nevešla (9/2024):
|
5. září 2024