Hlavní město ozdobila sněhová pokrývka a řada zvířat v Zoo Praha si ji náležitě užívá. Unikátním pohledem na exotické tvory v bělostném prostředí se mohou v příštích dnech potěšit i návštěvníci pražské zoo, v trojské kotlině se totiž díky místnímu chladnějšímu mikroklimatu sníh rozhodně drží déle než v jiných částech Prahy. Na snímku plameňáci, na něž je kdykoliv v roce úchvatná podívaná.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Plameňáci dávají přednost pobytu venku i ve sněhu. Načechrané peří je ohřívá a nohy je nezebou díky pozoruhodně uspořádanému krevnímu oběhu. Na snímku je letošní mládě plameňáka chilského.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Tygrům ussurijským elegantní kombinace oranžové a černé na bílém pozadí opravdu sluší. Na rozdíl od svých tropických příbuzných jsou sibiřští tygři huňatější, mohutnější a především zespoda světlejší.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Na snímku je samice tygra ussurijského Arila ve výběhu expozičního celku Severský les.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Pohled na klokany ve sněhu může Evropanům připadat zvláštní, ale řada druhů těchto vačnatců je na něj zvyklá i ve své domovině. Na snímku je klokan bažinný původem z jihovýchodní Austrálie.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
V zimě jsou pandy červené o poznání aktivnější než v létě. Není divu – ve své domovině byly pozorovány ve více než 4 000 metrech nad mořem, což z nich činí jedno z nejvýše žijících zvířat na planetě. Pohyb na sněhu či ledu jim usnadňují hustě osrstěná chodidla. Snímek zachycuje samici Regicu.
Autor: Oliver Le Que, Zoo Praha
Pandy čerevené na sněhu lze vidět jen kousek od hlavního vchodu, tak si je rozhodně nenechte ujít. Během procházky pohádkově zbarveným areálem se pak můžete ohřát dokonce ve čtrnácti vnitřních pavilonech, Zoo Praha je v listopadu a prosinci otevřená od 9 do 16 hodin a v provozu je také lanová dráha. Alespoň pro ty, co se umí dobře obléknout.
Autor: Oliver Le Que, Zoo Praha
Vlci eurasijští patří k nejotužilejším obyvatelům Zoo Praha. Na rozdíl od ledních medvědů svou suchou vnitřní ubikaci prakticky nevyužívají. Ani v té největší nepřízni počasí na sobě chlad nenechají znát. Díky speciálnímu uspořádání srsti, která na klíčových místech těla vytváří jakýsi pláštík, spatří lidé Grima, Geenu a jejich dceru Hati venku neustále.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Losa evropského pražský sněhový poprašek rozhodně nevyvede z míry, zimu si užívá. Podobně jako jeho kolegové žijící na Šumavě.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Sobi karelští, ti nejspíš berou listopadový sníh jak takový malý trénink na Vánoce.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Možnost vyválet se v čerstvém prašanu využívají i zubři evropští v horní části pražské zoo. Na snímku je chovný býk Tipito.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Kulani, což je poddruh středoasijského osla, jsou se sněhem také v pohodě. Ve své domovině se v zimě soustřeďují na místech s nižší sněhovou pokrývkou, protože přes silnou vrstvu sněhu by se nedostali k potravě, takže v Zoo Praha jsou na strategicky správném místě.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Tito klabonosí kopytníci – takini indičtí – mají dlouhou vlnitou srst, která je skvěle chrání v drsných horských podmínkách. Pražská zima je tedy rozhodně nezaskočí.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Supy hnědé pár sněhových vloček o chuť k jídlu také rozhodně nepřipraví.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Pelikán bílý vypadá i v zimě půvabně. V kontrastu se sněhem a ledovou vodou jeho výjimečnost vynikne snad ještě víc. Podobně jako u plameňáků na začátku fotogalerie.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Labuť Bewickova. Noblesa sama i na sněhu.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
I pelikán kadeřavý se se sněhem a pražskou zimou sžil, takže venku byste ho rozhodně mohli zastihnout.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Koneckonců, vezměte si z pelikána kadeřavého příklad. Nejenže se zimy nebojí – prostě nahodí peří – ale ještě si stihne hlídat fazonu, aby byl stále za fešáka.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha