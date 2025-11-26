V zasněžené Zoo Praha tančí plameňáci na ledu, tygrům či sobům zima sedí

Martina Čermáková
Hlavní město ozdobila sněhová pokrývka a řada zvířat v Zoo Praha si ji náležitě užívá. Unikátním pohledem na exotické tvory v bělostném prostředí se mohou v příštích dnech potěšit i návštěvníci pražské zoo, v trojské kotlině se díky místnímu chladnějšímu mikroklimatu sníh vždy rozhodně drží déle než v jiných částech Prahy.
Na snímku plameňáci, na něž je kdykoliv v roce úschvatná podívaná. Plameňáci dávají přednost pobytu venku i ve sněhu. Načechrané peří je ohřívá a... Tygrům ussurijským elegantní kombinace oranžové a černé na bílém pozadí opravdu... Na snímku je samice tygra ussurijského Arila ve výběhu expozičního celku... Pohled na klokany ve sněhu může Evropanům připadat zvláštní, ale řada druhů... V zimě jsou pandy červené o poznání aktivnější než v létě. Není divu – ve své... Pandy čerevené na sněhu lze vidět jen kousek od hlavního vchodu, tak si je... Vlci eurasijští patří k nejotužilejším obyvatelům Zoo Praha. Na rozdíl... Losa evropského pražský sněhový poprašek rozhodně nevyvede z míry, zimu si... Sobi karelští, ti nejspíš berou listopadový sníh jak takový malý trénink na... Možnost vyválet se v čerstvém prašanu využívají i zubři evropští v horní části... Kulani, což je poddruh středoasijského osla, jsou se sněhem také v pohodě. Ve...

Dracénám podáte šneka a už se ozývá jen křupání, mlaskání a tečou sliny

Krmítko v americkém Ohiu

