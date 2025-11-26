|
Dracénám podáte šneka a už se ozývá jen křupání, mlaskání a tečou sliny
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Dracénám podáte šneka a už se ozývá jen křupání, mlaskání a tečou sliny
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...
Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...
Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...
V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...
Diabetes mellitus, známý také jako cukrovka, se netýká pouze lidí – postihuje také psy a kočky. Včasné stanovení diagnózy a odpovídající léčba přitom významně zlepšují kvalitu i délku života zvířete....
Hlavní město ozdobila sněhová pokrývka a řada zvířat v Zoo Praha si ji náležitě užívá. Unikátním pohledem na exotické tvory v bělostném prostředí se mohou v příštích dnech potěšit i návštěvníci...
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...
Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v...
Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...
Na Vysočině sídlí rodinná farma Naše farmy Pá-Pá, která dokazuje, že i v dnešní době je možné hospodařit s respektem k přírodě a tradici a zároveň produkovat vysoce kvalitní potraviny. V její nabídce...
Hlíva ústřičná se řadí mezi nejznámější, nejdostupnější a nejzdravější houby, jež se běžně používají pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Jakousi klasiku mnohých restaurací a jídelen představuje...
Předvánoční úklid patří k tradicím, které se rok co rok opakují. Všichni víme, že se nám o svátcích lépe dýchá v čistém a voňavém domově, ale málokdo si úklid opravdu užívá. Dá se to ale udělat jinak...
Husova, Červené Pečky, okres Kolín
3 995 000 Kč
Lesy je potřeba chránit, to ví každý. Pokrývají až 30 % zemského povrchu, což je 42 milionů kilometrů čtverečních, a zachytí 7,6 gigatuny oxidu uhličitého ročně. „Houby a bakterie žijící v půdě jsou...
Devět koček, které někdo krutě pohodil v jediné síťované přepravce u rušné silnice v Herefordshire, má nyní naději na lepší život. Zasloužil se o to laskavý pár z řad veřejnosti, veterinář a tým...