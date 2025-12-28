Jak to tedy je se zvířaty ze zmíněných částí světa a mrazem?
Považuji za nutné zbořit mýtus, že všechna africká a jihoamerická zvířata jsou vyloženě teplomilná. Mráz mnohé druhy určitě znají, neboť na obou kontinentech existují rozsáhlé oblasti s podobným podnebím jako u nás. Mám na mysli třeba Chile, Peru nebo velkou část Argentiny. Chladné počasí panuje po část roku také v Jihoafrické republice, ale i přímo v Africe na rovníku najdete v horských oblastech ledovce, pod kterými se vyskytují pro nás zdánlivě tropická zvířata.
V Keni a Tanzánii žijí guerézy, kočkodani a několik druhů antilop až ve výšce okolo 3 000 metrů nad mořem a do těchto výšin přicházejí také sloni. Velmi nízké teploty – nebo dokonce teploty pod bodem mrazu – tedy nejsou pro tato zvířata něčím neobvyklým.
Velmi dobře jsou teplotním výkyvům přizpůsobení například i velbloudi nebo fenek.