V neděli 21. září totiž oslaví Zoo Praha Mezinárodní den míru v duchu odkazu světově uznávané primatoložky a kmotry jednoho z pražských gorilích mláďat Jane Goodallové. Program reflektuje nejen její iniciativu Roots & Shoots, jejíž je Zoo Praha součástí, ale také středeční Světový den goril. Celý ho najdete na stránkách Zoo Praha, včetně Výroční slavnosti k 94. výročí založení Zoo Praha, která proběhne o týden později.
Tuto neděli každopádně gorily nížinné v obou pavilonech dostanou dárky – v 10:30 proběhne předání enrichmentového prvku gorilám v centru Méfou, v 15 hodin pak gorilí rodině v rezervaci Dja. Doprovodný program u obou pavilonů poběží do 10 do 16 hodin.
V Rezervaci Dja je se třemi mláďaty stále živo
Dětští návštěvníci budou pro gorily vytvářet speciální vzkazy ohledně míru, ochrany zvířat a závazků k ohleduplnějšímu postoji vůči planetě – každý lístek se tak stane součástí společného poselství. Přichystáno je také hned několik komentovaných setkání. V rezervaci Dja bude navíc možné sledovat celou řadu nových aktivit stále ještě maličkých gorilích sester Mobi a Gaiy, často ve spolupráci s pubertálním Ajabuem.
„Mobi a Gaia už prozkoumávají všechna patra pavilonu. Šplhají do výšin, houpají se na provazech a nově k nám chovatelům chodí při krmení samy. Oblíbily si sušenky pro listožravé primáty,“ popisuje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček, při jakých aktivitách lze mláďata pozorovat.
Mobi aktuálně váží devět kilogramů, její o čtvrt roku mladší sestra Gaia je o dva kilogramy lehčí. Mobi, která je rozhodnější, energičtější a doslova neposednější, se nově snaží Gaiu vozit na zádech po vzoru své matky. Klidná a rozvážná Gaia to snáší dobře, avšak většinou to končí zaškobrtnutím a pádem. Obě sestry také už mají všech 24 mléčných zubů, dospělý chrup je nahradí za čtyři až pět let.
Mláďata dělají radost nejen svým rodičům a návštěvníkům. „Je dojemné sledovat, jak se nejstarší členka skupiny Kamba, jejíž rodiče zabili pytláci v 70. letech a která nikdy neměla své vlastní potomky, podílí na výchově obou mláďat. Je v roli zkušené tetičky a je moc ráda, když ji Mobi s Gaiou vyhledají. Opatrně si s nimi hraje a lechtá je na bříšku,“ doplňuje Vojáček.
O zábavu se v rodinné skupině goril stará také devítiletý sameček Ajabu. Ten využívá každé nepozorované chvíle k „uloupení“ jednoho z mláďat. Zájem má především o Gaiu – možná proto, že její matka Kijivu mu jeho někdy poněkud neohrabané pokusy o hru toleruje více než prvorodička Duni. Ta je na svou malou princeznu Mobi totiž mnohem opatrnější.
„Pánský klub“ v centru Méfou je poklidnější
V centru Méfou, které obývá samčí bakalářská skupina složená ze slavného Richarda a jeho dvou synů Kiburiho a Nurua, naopak panuje vcelku poklidná atmosféra. Ačkoli na jaře se dynamika ve skupině měnila vlivem bouřlivějšího dospívání obou synů, zejména Kiburiho, nyní je situace klidná a samci spolu vycházejí.
Podle pozorování chovatelů je ale pravděpodobné, že vedení skupiny do budoucna převezme mladší Nuru, který se chvílemi začíná projevovat sebejistěji než jeho otec i bratr. Čas ukáže, jak si to mezi sebou gorilí pánové porovnají a nastaví.
Neděle jako oslava ohroženého druhu i planety
Iniciativa Roots & Shoots byla založena primatoložkou Jane Goodallovou v roce 1991, aby spojila mládež od předškolního věku až po univerzitní studenty při řešení environmentálních, ochranářských a humanitárních problémů. Organizace má místní pobočky ve více než 140 zemích a přes 8 000 místních skupin po celém světě. Členové jsou vyzýváni, aby ve svém okolí sami identifikovali a navrhovali řešení problémů týkajících se lidí, zvířat a životního prostředí.
Když Jane Goodallová začala přednášet na místních školách v Tanzanii, přišla za ní do jejího domu skupina dvanácti studentů, vybraných jejich spolužáky, aby se s ní setkali a společně prodiskutovali místní environmentální problémy a možnosti, jak mohou pomoci. Tito studenti se stali prvními členy Roots & Shoots a od té doby se organizace rozrostla. Jeden z původních dvanácti studentů se později stal ministrem životního prostředí Tanzanie.
V neděli se mohou k iniciativě Roots & Shoots přidat i návštěvníci Zoo Praha – vytvořit si vlastní holubici míru a napsat na ni svůj vzkaz pro lepší svět. Každá se stane součástí společné instalace v centru Méfou. V rezervaci Dja pro změnu vznikne tzv. Strom míru Roots & Shoots a návštěvníci se budou moci zapojit do tvorby symbolického stromu přání, na který připnou své vzkazy míru, ochrany zvířat a závazky k ohleduplnějšímu postoji vůči planetě a každý lístek se tak opět stane součástí společného poselství.
Péči o dvě gorilí mimina v jedné náruči si zkouší Duni, dcera slavné Moji