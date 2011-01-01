Od roku 2011 přepravila pražská zoo ve spolupráci s českou armádou do západního Mongolska víc než třicet koní Převalského. Nyní se realizují transporty do středního Kazachstánu. Také ovšem paralelně probíhají přípravy na návrat koní Převalského do Údolí klášterů na východě Mongolska, kde už je zřízená základna. Česko-mongolský projekt osobně zaštiťuje mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch, který letos navštívil Prahu. Na snímku ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek v Toli Bulag, chovné stanici pro velbloudy divoké v mongolské poušti Gobi, financované Zoo Praha.
„Pro reintrodukci koní Převalského na východ Mongolska jsme vybrali Údolí klášterů. Pomocí metod dálkového průzkumu země byl nejprve vyhodnocen vegetační pokryv a jeho kvalita, dostupnost vodních zdrojů nebo lokální klimatické podmínky. Terénní botanické, zoologické a parazitologické studie následně prověřily úživnosti prostředí, konkurenci již přítomných býložravců či vliv klíšťat a dalších parazitů. Nyní jsme upřesnili umístění objektů, máme hotový projekt. Výstavba začne na jaře 2026 a první koně bychom tam chtěli přivézt na jaře 2028,“ popisuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
Projekt reintrodukce koně Převalského na východ Mongolska přispěje zejména k posílení dlouhodobé udržitelnosti volně žijící populace divokých koní v Mongolsku. Projekt je koordinován Zoo Praha a podílejí se na něm univerzity a další odborné instituce obou zemí. Faktickým mongolským realizátorem je za tímto účelem zřízená nezisková organizace We Help Them to Survive – Mongolia. Na snímku populace divokých velbloudů, která s Převaláky sdílí oblast v poušti Gobi.
„Reintrodukce koně Převalského je nejúspěšnějším projektem ochrany přírody v Mongolsku. Jsme hrdí na to, že díky dlouholeté práci Zoo Praha se podařilo vrátit tento druh zpět do volné přírody. Dnes žijí v Mongolsku stovky koní Převalského a jejich přítomnost posiluje nejen místní ekosystémy, ale i vztahy mezi našimi zeměmi,“ říká velvyslanec ČR v Mongolsku Jan Vytopil.
Na financování projektu se budou vedle Zoo Praha podílet i mongolští partneři, mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch projekt zaštituje (na snímku při letošní návštěvě Zoo Praha). Zásadní je ovšem podpora české veřejnosti, která přispívá finančními příspěvky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít či nákupem suvenýrů ze stejnojmenné kolekce v areálu Zoo Praha i na e-shopu. Na projekty na ochranu biodiverzity putuje také 8 Kč z každé vstupenky do Zoo Praha.
Snímky ve fotogalerii jsou z letošního srpna, kdy ředitel národního parku Nömrög D. Naranbátar převzal v Chalchgolu na východě Mongolska od zástupců Zoo Praha nového Land Cruisera 79, který bude pomáhat při budování reintrodukčního centra pro koně Převalského v údolí Klášterů. Slavnostního předávání terénního auta (nakonec i motocyklu) se zúčastnili: zleva pracovník organizace Pomáháme jim přežít – Mongolsko S. Dalajceren, ředitel národního parku Nömrög D. Naranbátar, Miroslav Bobek, guvernér okresu Chalchgol E. Bjambadžargal, mongolistka Veronika Kapišovská, předseda okresního zastupitelstva P. Itgeltögs, ředitel Pomáháme jim přežít – Mongolsko O. Ganbátar.
Ředitel mongolského národního parku si totiž pro ředitele Zoo Praha připravil nečekaný dárek – zbrusu nový silný motocykl. „Nic podobného jsem ani ve snu nečekal. Byl to pro mne další důkaz, jaký je v Mongolsku zájem o návrat převaláků a současně i ochota se na něm podílet,“ popisuje ve svém pravidelném sloupku pro webové stránky Zoo Praha Miroslav Bobek. Již následující den Dalaj, pracovník projektu, motocykl využil k přesunu z Chalchgolu do údolí Klášterů, vzdáleného zhruba osmdesát kilometrů. Právě tam je v plánu návrat koní Převalského již od roku 2028.
Dalajceren a Ganbátar na okraji údolí Klášterů. U tabule, která hlásá, že se do této oblasti vrátí koně Převalského.
„Údolí Klášterů je úchvatné, na podkladu jasně zelených trav rozkvetlé do všemožných barev, s nádhernými výhledy, které se každým okamžikem mění podle toho, jak se na vysokém nebi honí oblaka. Jsem si stále jistější, že nejen krásnější, ale ani vhodnější lokalitu s dostatkem pastvy i vody jsme vybrat nemohli,“ uvádí Miroslav Bobek.
Pohled na Údolí klášterů, kde už na jaře začne stavba reintrodukčního a aklimatizačního centra pro koně Převalského; zatím jsou na místě dvě jurty a kontejner. „Projekty jsou již připravené, ale na místě jsme si ještě potřebovali upřesnit umístění jednotlivých staveb a také vztah ohrad k Hákovité řece a potoku Jižního kláštera,“ popisuje Miroslav Bobek.
Aklimatizační ohrady pro koně Převalského z Evropy vzniknou na pozemcích Národního parku Nömrög. Dva hektary, kde bude stát vlastní reintrodukční centrum, pak jsou vyměřeny k dlouhodobé zápůjčce organizaci Pomáháme jim přežít – Mongolsko.
Druhá z aklimatizačních ohrad zasáhne do meandru Potoka Jižního kláštera.
Mongolský koordinátor Ganbátar s vrchním chovatelem kopytníků Zoo Praha Janem Markem (jsou cca uprostřed snímku) vybírají vhodné místo pro vyhloubení tůně.
„Rozplánovali a vyměřili jsme to myslím dobře, rozhodně nejlépe, jak to šlo. Oproti původnímu zákresu jsme posunuli hlavní objekt reintrodukčního centra tak, aby byl v co nejpříhodnějším terénu, vybrali nejvhodnější umístění garáže a seníku a především se rozhodli, že do ohrad nezahrneme tok potoka, a už vůbec ne prudce tekoucí řeky, ale zakončíme je kus od nich a uvnitř vyhloubíme tůně,“ plánuje ředitel Zoo Praha. (Na snímku vlevo ředitel Zoo Praha při vyměřování a následně také vytyčování hlavního objektu reintrodukčního centra.)
Vše by mělo být vyměřené podle projektu, teď bude ještě potřeba doladit dokumentaci a dostat již předjednaná razítka. „Příští jaro by se mělo začít stavět,“ konstatuje ředitel Zoo Praha.
Současně Miroslav Bobek vysvětluje, jak to vypadá, když se v Mongolsku chystá velká sláva k pokládání „základního kamene“, které má proběhnout na jaře příštího roku: „Termín slavnosti se odvine od lunárního kalendáře a jeho šťastných dnů. Přitom zvolený šťastný den by měl být v konjunkci se dnem prasete, jehož přirozeností je rýt v zemi, a proto v jeho dnech je vhodné zahajovat stavební práce. Podle našeho klíčového mongolského spolupracovníka Ganbátara by sice tuto akci šlo udělat i jindy, ovšem tradice je tradice.“ A dodává: „Nemluvě o tom, že nehodlám nic riskovat.“
A tak všichni zaineresovaní v další etapě projektu Návrat divokých koní tedy momentálně vyhlížejí den prasete. „Ale rozhodně tak nečiníme se založenýma rukama,“ ubezpečuje ředitel Zoo Praha.
Na snímku Toli Bulag (financovaná Zoo Praha), chovná stanice pro velbloudy divoké v poušti Gobi, kde už se díky transportům z Prahy volně prohánějí stovky divokých koní.
Divocí velbloudi v poušti Gobi (chovná stanice Toli Bulag, financovaná Zoo Praha)
Toli Bulag, chovná stanice pro velbloudy v mongolské poušti Gobi
Velbloudům se v chovné stanici zoo Praha v poušti Gobi daří, stejně jako stádům divokých koní, kterým dali základ koně Převalského přepravovaní od roku 2011 z Prahy. Další koně Převalského by se teď měli v roce 2028 začít přepravovat na východ Mongolska, do Údolí klášterů.
Zlatá hodinka v Toli Bulag
Zlatá hodinka v Toli Bulag
Zlatá hodinka v Toli Bulag
Zlatá hodinka v Toli Bulag
