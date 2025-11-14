Dostal jméno Pustakawan, nicméně nikdo mu neřekne jinak než Kawi a díky typické jemné srsti a nezaměnitelnému datu se mu přezdívá sametové mládě. On sám to ještě neví, ale Zoo Praha svým návštěvníkům prozrazuje dopředu, že v pondělí 17. listopadu Kawi dostane narozeninové dárky odpoledne ve 14:45. Budou to mj. proutěné šišky plněné sušeným ovocem a oříšky a není pochyb o tom, že se do nich hned pustí.
Navíc pondělní návštěvníky jako obvykle čeká doprovodný program v podobě komentovaných setkání nebo stanoviště „Do džungle za orangutany“, kde se hravou formou dozvědí o životě i ochraně největších a v jejich domovině velmi ohrožených stromových savců planety.
„Kawi stále vyrůstá se svou matkou Mawar, podobně jako by tomu bylo v přírodě. Začíná sílit a zkouší, kam až může zajít. Je velmi vynalézavý a neustále testuje trpělivost nejen své matky,“ vysvětluje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček, že v pěti letech je zvídavý Kawi stále mládě opečovávané svou matkou, které ovšem aktivně poznává svět okolo.
Program v pavilonu Indonéská džungle
A nejen poznává, on ho i mění a zaměstnává tak nejen své rodiče, ale i chovatele či zahradníky. Například chovatelé plazů a ryb musí pravidelně čistit vodní příkop od dřevitky, kterou tam prepubertální Kawi hází, asi aby zjistil, jak se bude dřevitka chovat ve vodě. Velkou radost nedělá ani zahradníkům. „Zkouší pevnost větví i květin na ochozech, které následně hází do vody. Také rád prověřuje zabezpečení výběhu,“ dodává chovatel. Právě pro své kousky a akrobacii je oblíbený u návštěvníků. A nutno dodat, že mu na vedlejším ostrově sekunduje i jeden a půl roční Harapan (viz video), jehož matkou je dvanáctiletá samice Diri, která se také narodila v Zoo Praha.
Kawi je totiž již čtvrtým potomkem samice Mawar – a prvním samce Pagyho. „Díky jeho původu jde o jedno z geneticky nejcennějších mláďat orangutana nejen v evropských chovech. Pagyho prarodiče Soňa a Bimbo totiž pocházeli přímo z lesů Sumatry,“ vysvětluje kurátor primátů Zoo Praha Jan Mengr. A dodává, že v Indonéské džungli Zoo Praha tak v současnosti vyrůstají dvě mláďata – kromě Kawiho i loni v květnu narozený Harapan. Oba jsou vnuci slavného Kamy, prvního narozeného orangutana v tehdejším Československu roku 1971.
|
Zoologické zahrady jdou příkladem, daly stopku palmovému oleji
Kawiho už brzy čeká puberta
Nicméně vraťme se k pětiletému oslavenci. Přestože jsou Kawiho hry stále divočejší a jako pětileté mládě už bude pozvolna přicházet do puberty, v noci ještě spí s matkou v jednom hnízdě. Ale nenechává nic náhodě – už nějaký ten čas trénuje a pro odpočinek během dne si staví hnízdo vlastní.
A co má takový malý orangutan rád? Úplně nejvíc mu chutná měkké a sladké ovoce jako je mango nebo papája, jeho standardní jídelníček však tvoří spíše běžná zelenina – paprika, rajče či mrkev, podobně jako je tomu u dospělých orangutanů. Sladké ovoce je jen takový dezert.
Dostatek energie každopádně Kawi má, neutuchající zájem o vše kolem také, čehož chtějí chovatelé v příštích měsících využít pro pravidelný a důsledný trénink. Díky němu i pak i malý rošťák nechá bez problémů zkontrolovat například ústní dutinu nebo od veterináře píchnout injekci.
Orangutani patří mezi nejohroženější zvířata planety
Kriticky ohrožení lidoopi s ryšavou srstí jsou jedněmi z nejohroženějších zvířat planety. Ve své domovině čelí ztrátě přirozeného prostředí a jejich populace jsou i kvůli dlouhému meziporodnímu intervalu samic mimořádně zranitelné. Chov v zoologických zahradách je pro jejich přežití zásadní a dvě mláďata vyrůstající v Zoo Praha tak představují skutečnou naději pro zachování tohoto jedinečného druhu stromových lidopů.
|
Osiřelým orangutaním mláďatům smutek a bolest z očí jen tak nemizí