Desatero praktických tipů, jak si užít návštěvu Zoo Praha bez stresu

Když už se vydáte sami, s rodinou nebo se svým psem – ano, i to je možné – do pražské zoo v Troji, chcete si to hlavně užít. Jistě vás neláká ani čekání v koloně aut, ani fronta u pokladny. A tak Zoo Praha vydala desatero rad, jak se podobným nepříjemnostem vyhnout. Například je lepší zajet do zoo v neděli než sobotu, vůbec nejlepší je to v úterý.