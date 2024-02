V zoo pracují srdcaři, je ale stále těžší je zaplatit, říká Miroslav Bobek

I to, že si Duni s porodem počkala až v pavilonu zhasnou, podle Miroslava Bobka souvisí s životem primátů v divočině. „Ve volné přírodě zvířata častěji rodí v noci, protože je to pro ně bezpečnější. Duni to podle mě instinktivně udělala taky.“

Proč Richard dostal stopku

Chov goril je celoevropsky koordinován. „Dnes už nejde, aby si někdo jen tak přivezl gorilu z Afriky. Jsme odkázáni na chovy v Evropě, případně v Americe či Austrálii. To znamená, že u některých druhů se musíme víc snažit, aby tam nedocházelo k příbuzenskému křížení,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha. Právě z tohoto důvodu dostal samec Richard – který v Zoo Praha žije už dvacet let – od koordinátora chovného programu goril v Evropě stopku.

„Stáli jsme před těžkým rozhodnutím. Buď nechat Richarda se smečkou a přestěhovat do nového pavilonu všechny, ale přistoupit na to, že už nebudeme mít další mláďata. Anebo tlupu rozdělit, nechat Richarda v původním pavilonu a pořídit nového samce k množení.“ Podle ředitele Bobka nakonec částečně pomohla dilema rozhodnout i Richardova konzervativní povaha.

„Richard strašně špatně snáší změny. Když odešla Moja, zhubnul desítky kilo a skončil doslova na prášcích. Říkali jsme si, co pro něj bude horší? Že ho přestěhujeme do nového, neznámého pavilonu, kde se navíc probudí sám, protože my bychom ho nebyli schopni přestěhovat současně se samicemi, anebo že zůstane jenom se svými syny, ale v místě, které dobře zná. Rozhodli jsme se nakonec pro druhou variantu a Richard to snášel velmi dobře. Dokonce se zdálo, že z něj spadlo břemeno odpovědnosti za celou rodinnou skupinu a dost se mu ulevilo,“ vysvětluje zlomovou volbu u goril ředitel Bobek.

I my se potýkáme s neukázněností

V souvislosti s úmrtím březí samice losa v zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou – která pošla poté, co jí návštěvník podal nevhodnou potravu – mluví Miroslav Bobek o tom, že i pražská Zoo občas řeší neukázněnost svých návštěvníků. „Sice minoritně, ale najdou se lidé, kteří úplně cíleně jdou do Zoo s batohem housek nebo něčeho jiného, aby to dávali zvířatům. A nemusí to být vždy Češi. Dokonce jeden návštěvník dával zvířatům větvičky tisu, který je obecně jedovatý,“ říká ředitel Zoo Praha.

Dodává také, že nejde jen o bezpečí zvířat. I nedodržování jiných pravidel může být nebezpečné: „Je třeba dávat pozor i na své potomky. Ve chvíli, kdy umožní návštěvníci svým dětem, aby odešly z návštěvnických prostor a pak strkaly prstíky skrz pletivo ke psům pralesním, řešíme další problém.“

Zoo Praha dělají srdcaři

Stejně jako v jiných odvětvích a firmách, se i v Zoo Praha potýkají s nedostatkem pracovních sil a ředitel pražské zoologické zahrady o tom v Rozstřelu mluví. „Je to ohromný problém, navíc se ještě zvětšuje. My máme v zoo tabulkové platy. A nemusíme si nic namlouvat, ty tabulky nemají příliš kontakt s realitou. Donedávna jsme mohli to, co si zoo vydělala třeba prodejem suvenýrů nebo provozem parkovišť, dávat na fond odměn a tím našim zaměstnancům přilepšovat. Ministerstvo financí ale změnilo vyhlášku a tahle možnost jedním škrtem pera zmizela. Upřímně vůbec nevím, co teď bude dál,“ říká rozčarovaně Miroslav Bobek.

Zároveň vzdává svým zaměstnancům hold: „Já jsem jim strašně vděčen, že to za těch podmínek pořád dělají. Jsou to opravdu srdcaři.“

Sám asi neodejdu

Přes všechny problémy, které ze svého postu musí řešit, přiznává Miroslav Bobek, že Zoo Praha je jeho srdeční záležitostí. Na otázku, zda si dovede představit, že by po čtrnácti letech změnil působiště, odpovídá: „Člověk musí být připraven na to, že v jeho životě dojde ke změně. Může se stát, že v zoo skončím, ale asi to nebude rozhodnutím z mé strany.“

V Rozstřelu dále s Elen Černou rozebírají, kde zoologická zahrada bere to obrovské množství potravy, kterou zvířata denně potřebují, či kolik stojí její roční provoz. Zajímá vás, co vše jsou fanoušci zoo schopni ovlivnit, a kam už jejich vliv nesahá? Či jaká kritéria musí splnit člověk, který chce v zoo pracovat? Poslechněte si celý Rozstřel, přijde i na to, jaké jméno pro nově narozenou gorilu ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek preferuje.