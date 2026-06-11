Variové bělopásí, které návštěvníci Zoo Praha dříve vídali naproti velkým želvám, teď totiž sdílí průchozí expozici u hlavního vchodu spolu s lemury kata. A na nové prostředí, cizí pachy i zvuky – a především neznámé spolubydlící – si zvykli úplně bez problémů.
„Ulevilo se nám, že se podařilo skupiny spojit. Zkušenosti dalších institucí totiž někdy naznačovaly opak,“ říká kurátor primátů Zoo Praha Jan Mengr. „Soužití probíhá nad očekávání. Každá tlupa má své ‚doma‘, kam se navzájem nepouští, a většinu času se ve výběhu ignorují.“
Mezi lemury vari a kata je opravdu na co koukat
Seznamování obou druhů na Ostrově lemurů probíhalo postupně. Prvních čtrnáct dní strávili variové bělopásí v zázemí, odkud je mohli lemuři kata pozorovat. Následně je čekaly první vycházky na ostrov a posléze se na něm obě skupiny střídaly. Pak teprve došlo na lámání chleba, když se poprvé společně setkali ve výběhu – a vše proběhlo překvapivě dobře.
A to je dobře. Na Červeném seznamu IUCN jsou totiž variové bělopásí vedeni jako kriticky ohrožení. Jejich stavy kvůli kácení lesů a lovu navíc dále klesají a populacím nepomáhá ani velmi pomalé tempo rozmnožování.
Kdo chce trénovat lemury, musí vědět, kdo je jejich vůdce:
|
3. července 2010
A v čem začali nováčci na ostrově lemurů okamžitě vynikat? „Variové na ostrově rychle zdomácněli a zejména si oblíbili slunění na lavičkách,“ popisuje chovatelka primátů Zoo Praha Nikola Kučerová, což se podařilo krásně zdokumentovat na fotografiích a není pochyb, že variové budou v tomto směru vděčnými objekty fotografů z řad návštěvníků.
„Lemuři kata zase rádi lezou po stromech a keřích. Občas se oba druhy proženou, k lehkým šarvátkám dochází spíše jen ve chvílích, kdy přinesu krmení,“ dodává chovatelka. A jak jsou na tom oba druhy početně? Variové bělopásí mají velikostní převahu, lemurů kata je ale víc. Ryze samčí skupina černobílých variů čítá čtyři jedince, jejich spolubydlících s nezaměnitelným pruhovaným ocasem je šest: pět samic a jeden samec.
Pozor, lemuří zpěv prý dokazuje, že tyto poloopice původem z Madagaskaru mají rytmus v těle. Trsat je v Zoo Praha asi neuvidíte, ale vysloveně létat po stromech určitě ano.
|
6. listopadu 2021
Bezpečnost návštěvníků i zvířat na Ostrově lemurů dozorují pracovníci Zoo Praha. Zvířata samozřejmě není možné krmit ani se jich dotýkat. A co bude s uvolněným výběhem po variích bělopásých? Ten chce pražská zoo časem věnovat jinému madagaskarskému endemitu.
Zajímavá fakta ze života lemurů se návštěvníci dozvědí během komentovaných setkání, a to denně v 15.00 na Ostrově lemurů.
|
Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky