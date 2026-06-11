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Ostrov lemurů v pražské Troji můžete sdílet se dvěma druhy tváří v tvář

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Dva madagaskarské primáty, kteří se volně pohybují mezi lidmi po ostrově nedaleko hlavního vchodu do Zoo Praha, lze pozorovat z bezprostřední blízkosti. K lemurům kata s pruhovanými ocásky přibyli variové bělopásí, jedni z největších a nejhlasitějších lemurů. A všichni se sžili překvapivě rychle.

Variové bělopásí, které návštěvníci Zoo Praha dříve vídali naproti velkým želvám, teď totiž sdílí průchozí expozici u hlavního vchodu spolu s lemury kata. A na nové prostředí, cizí pachy i zvuky – a především neznámé spolubydlící – si zvykli úplně bez problémů.

„Ulevilo se nám, že se podařilo skupiny spojit. Zkušenosti dalších institucí totiž někdy naznačovaly opak,“ říká kurátor primátů Zoo Praha Jan Mengr. „Soužití probíhá nad očekávání. Každá tlupa má své ‚doma‘, kam se navzájem nepouští, a většinu času se ve výběhu ignorují.“

Mezi lemury vari a kata je opravdu na co koukat

Místo návštěvníků si v poslední době hoví na lavičkách variové bělopásí. Zatímco lemur kata chytá paprsky nejčastěji v sedě, vari bělopásý umí zaujmout rozličné polohy.
Variové bělopásí mají sice velikostní převahu, početnější jsou však na ostrově lemuři kata. Zatímco samčí skupina ryze černobílých poloopic čítá čtyři jedince, jejich spolubydlících s nezaměnitelným pruhovaným ocasem je šest: pět samic a jeden samec.
Vari bělopásý, lemur kata, Zoo Praha 6/2026
Bezpečnost návštěvníků i zvířat dozorují pracovníci Zoo Praha. Zvířata samozřejmě není možné krmit ani se jich dotýkat.
15 fotografií

Seznamování obou druhů na Ostrově lemurů probíhalo postupně. Prvních čtrnáct dní strávili variové bělopásí v zázemí, odkud je mohli lemuři kata pozorovat. Následně je čekaly první vycházky na ostrov a posléze se na něm obě skupiny střídaly. Pak teprve došlo na lámání chleba, když se poprvé společně setkali ve výběhu – a vše proběhlo překvapivě dobře.

A to je dobře. Na Červeném seznamu IUCN jsou totiž variové bělopásí vedeni jako kriticky ohrožení. Jejich stavy kvůli kácení lesů a lovu navíc dále klesají a populacím nepomáhá ani velmi pomalé tempo rozmnožování.

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3. července 2010

A v čem začali nováčci na ostrově lemurů okamžitě vynikat? „Variové na ostrově rychle zdomácněli a zejména si oblíbili slunění na lavičkách,“ popisuje chovatelka primátů Zoo Praha Nikola Kučerová, což se podařilo krásně zdokumentovat na fotografiích a není pochyb, že variové budou v tomto směru vděčnými objekty fotografů z řad návštěvníků.

„Lemuři kata zase rádi lezou po stromech a keřích. Občas se oba druhy proženou, k lehkým šarvátkám dochází spíše jen ve chvílích, kdy přinesu krmení,“ dodává chovatelka. A jak jsou na tom oba druhy početně? Variové bělopásí mají velikostní převahu, lemurů kata je ale víc. Ryze samčí skupina černobílých variů čítá čtyři jedince, jejich spolubydlících s nezaměnitelným pruhovaným ocasem je šest: pět samic a jeden samec.

Pozor, lemuří zpěv prý dokazuje, že tyto poloopice původem z Madagaskaru mají rytmus v těle. Trsat je v Zoo Praha asi neuvidíte, ale vysloveně létat po stromech určitě ano.

6. listopadu 2021

Bezpečnost návštěvníků i zvířat na Ostrově lemurů dozorují pracovníci Zoo Praha. Zvířata samozřejmě není možné krmit ani se jich dotýkat. A co bude s uvolněným výběhem po variích bělopásých? Ten chce pražská zoo časem věnovat jinému madagaskarskému endemitu.

Zajímavá fakta ze života lemurů se návštěvníci dozvědí během komentovaných setkání, a to denně v 15.00 na Ostrově lemurů.

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