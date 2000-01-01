Kapybary jsou taková přerostlá morčata, se soudkovitým tělem, krátkýma nohama a tupě zakončeným čenichem, který jim dodává specifický výraz. Navíc jsou jednoznačně největšími hlodavci na světě – opravdu narostlí jedinci mohou mít přes sedmdesát kilogramů. Není divu, že poněkud bizarní vizáž z nich dělá hit sociálních sítí.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
V Zoo Praha chovají kapybary (Hydrochoerus hydrochaeris) dva roky – od listopadu 2023. Chovný pár tvoří samice Bára a samec Kapík, kteří svá první tři mláďata přivedli na svět koncem loňského léta. (na snímku)
Druhého vrhu – a tentokrát rovnou čtyřčat – se chovatelé dočkali letos na jaře. A třetího v září – opět to jsou čtyřčata.
V současnosti jsou tedy v expozičním celku Vodní svět a opičí ostrovy v dolní části pražské zoo k vidění hned čtyři malé exempláře kapybar spolu se svými rodiči a čtyřmi zhruba půlročními sourozenci. Ovšem podmínkou je teplý den bez deště, do zimy a mokra je chovatelé pustit nemohou.
Mláďata kapybar se podobně jako u morčat rodí osrstěná a už od narození vidí.
Samice Bára tedy v září mohla své čtyři novorozené potomky vyvést ven hned po porodu ve vnitřní expozici mravenečníků velkých (s nimiž kapybary spolubydlí).
Samice kapybar bývá březí zhruba 150 dní, tedy 5 měsíců, a mívá 3 až 6 mláďat.
V expozici mravenečníků je teď tedy rozhodně co pozorovat, když tam řádí dohromady osm letošních mláďat – čtyři jarní a čtyři zářijová.
Osm letošních mláďat se má čile k světu.
Pro srovnání: vlevo mládě kapybary narozené v Zoo Praha letos na jaře, vpravo mládě z letošního září.
Na odpočinek mají nárok jak ta nejmladší, tak ta odrůstající mláďata. Pastva unaví.
Pastvu totiž berou i mláďata zodpovědně.
Takto umí zapózovat chovný pár Zoo Praha: samice Bára a samec Kapík.
Ovšem abyste kapybary zastihli ve venkovním výběhu, nesmí pršet. „Je také nutno hlídat jejich teplotní komfort,“ vysvětluje kurátor Jan Mengr, že jakmile se teploty pohybují kolem 15 °C, mají kapybary možnost jít se ohřát buď do expozice k mravenečníkům (kde jsou vidět přes sklo), nebo do svého zázemí, kde je bohužel neuvidíte. Záleží jen na nich.
Kapybary pocházejí z Jižní Ameriky, kde žijí v nížinách, ať už to jsou křovinaté oblasti, nebo lesy. Ale vždycky u nějaké stojaté nebo tekoucí vody. Potkat se s nimi v těchto oblastech můžete od Panamy až po sever Argentiny.
Voda je totiž pro kapybaru nesmírně důležitá. Tráví v ní spoustu času, dokonce se v ní i páří, i když mláďata pak přicházejí na svět na souši. I mláďata ovšem umějí už od narození plavat a potápět se.
Právě pro pobyt ve vodě je tělo kapybary s krátkýma nohama skvěle uzpůsobené – hlavně uši a oči na vrcholku hlavy. Když si kapybara hoví ve vodě, která jí pomáhá zvládat horko, nic jiného z ní nekouká.
A nejenže je kapybara výborný potapěč – potápí se až na pět minut – umí i skvěle plavat.
Navíc právě voda chrání kapybary před většinou predátorů, jinak by byly snadnou kořistí. Když se nějaký přiblíží ke skupině těchto zvířat příliš blízko, prchají do vody – tam dospělí obklopí máďata a chrání je hradbou svých těl.
Jinak je jako typický býložravec kapybara poměrně nenáročná – potřebuje se hlavně pást, protože její potravu tvoří tráva a různé byliny, včetně těch vodních.
Nechce se věřit, že tento morčatovitý vegetarián naroste až do délky 130 centimetrů a v kohoutku může mít až 80 centimetrů, jen ocásek má zakrnělý, zhruba dvoucentimetrový. Pokud máte doma morče, představte si, že by vám takhle vyrostlo.
Samce kapybary poznáte podle lysého hrbolu na čenichu, což je pachová žláza, která mu umožňuje značkovat si teritorium.
Samec i samice navíc mají anální pachové žlázy, které slouží k identifikaci každého jednotlivého jedince ve skupině.
Pro kapybary je také typická drsná srst v odstínech hnědé.
Ve výběhu naladěném do podzimních odstínů to kapybarám v jejich hnědých kabátcích rozhodně sluší, obzvlášť pokud vysvitne sluníčko.
To si i kapybara ráda občas povyskočí.
Těžko říci, proč lidem připadá jejich typický, tupě zakončený čenich tak roztomilý.
Také milujete kapybary? Popularita, kterou zvedl japonský anime seriál i nejrůznější meme sdílená na tik toku, si žádají své, takže i v Zoo Praha (případně v jejím e-shopu) si můžete koupit třeba tričko s jejich vtipným obrázkem.
Ti nejskalnější fanoušci pak jednoznačně oceňují možnost kapybary navštívit u nich doma – tedy ve výběhu, a s doprovodem chovatele.
Na to si ovšem musí zájemci, kteří jsou ochotni za tuto hodinovou kratochvíli až pro tři zájemce zaplatit několik tisíc korun, počkat až na jaro 2026 a ideální počasí.
A kam vyrazí letošní mláďata až vyrostou a bude jim zhruba rok?
„O kapybary je v zoologických zahradách takový zájem, že aktuální letošní mláďata byla ´zarezervovaná´ pro chov v jiné instituci ještě předtím, než se narodila. K tomu však dojde nejdřív příští rok,“ uzavírá Filip Mašek, tiskový mluvčí Zoo Praha. Za hezkého počasí tedy pořád máte dostatek příležitostí se na ně v Praze přijít podívat na vlastní oči.
