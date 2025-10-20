|
Kapybara, největší hlodavec na světě, vydrží deset minut pod vodou
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Kapybara, největší hlodavec na světě, vydrží deset minut pod vodou
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...
Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...
Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...
Dokážete si představit, že byste svou zahradu do určité míry sdíleli a za pomoc se dělili o úrodu? Případně že byste někomu na své zahradě pronajímali záhon? Na brněnské komunitní Zahradě pěti...
Každý plošný metr zahrady je velmi cenný, obzvlášť pokud bojujete o místo, nebo dokonce pěstujete zeleninu na balkoně či na terase. I tam se vám mohou treláže v kombinaci s vyvýšenými záhony hodit....
Kapybary jsou taková přerostlá morčata, se soudkovitým tělem, krátkýma nohama a tupě zakončeným čenichem, který jim dodává specifický výraz. Navíc jsou jednoznačně největšími hlodavci na světě –...
Jiří Dubec přispěl svým příběhem do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek svojí „zimní štikou“. Přece jen tuto rybu o délce 117 centimetrů se nepodaří dostat každý den.
Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...
Také vás při pohledu na bohatě ověšené stromy u silnice napadlo je očesat? Nebo si vzít hrušky, které spadly ze sousedova stromu na váš pozemek? Zatímco úmysl je často ekologický a cílí na záchranu...
Oleandr je symbolem Středomoří. Jeho zářivé květy zdobí balkony a terasy, ovšem s blížící se zimou nastává otázka. Jak zazimovat oleandr tak, aby přežil bez úhony a bohatě kvetl i příští rok?
Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...
Steaky a mořské plody, nejčastěji krevety a chobotnice. To jsou nejoblíbenější hlavní jídla Čechů, když jednou za čas vyrazí do dražší restaurace. Vyplývá to ze zkušeností pořadatelů festivalu...
Hortenzie patří mezi nejoblíbenější okrasné keře českých zahrad. S příchodem podzimu pro ně ale nastává období klidu. Právě teď přichází chvíle připravit rostliny na zimu, aby na jaře opět zářily v...
Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...
Jindřich Štěrba poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek zážitek, který se jen tak neopakuje. Na lehkou výbavu chtěl ulovit spíš malé okouny, nakonec chytil 70centimetrového pstruha.
Stal se bojovníkem za lepší zítřky české gastronomie. Christian Szabo před osmi lety založil cestovní agenturu Local Food Tour Prague a pořádá pro zahraniční turisty toulky Prahou za jídlem. „Snažím...
Muškáty jsou stálicí českých balkonů i oken. Pokud se jimi chcete kochat i příští rok, je nejvyšší čas připravit je na zimu. Zazimování zvládne každý. Stačí znát pár jednoduchých kroků, díky kterým...