Co na těch kapybarách všichni vidí? Za hezkého počasí to zjistíte v Troji

Martina Čermáková
Kapybary jsou taková přerostlá morčata, se soudkovitým tělem, krátkýma nohama a tupě zakončeným čenichem, který jim dodává specifický výraz. Navíc jsou jednoznačně největšími hlodavci na světě – opravdu narostlí jedinci mohou mít přes sedmdesát kilogramů. Není divu, že poněkud bizarní vizáž z nich dělá hit sociálních sítí.
mláďata kapybar 24. 9. 2024 mláďata kapybar 24. 9. 2024 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 mláďata kapybar 16. 9. 2025 Odpočinek potřebuje kapybaří máma i mláďata. mláďata kapybar 24. 9. 2024

Kapybara, největší hlodavec na světě, vydrží deset minut pod vodou

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Středomoří zažívá ochlazení, protože mu mizejí pastviny, zjistili čeští vědci

Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...

Čtenářská fotogalerie plná říjnových hub ukazuje, že sezona zdaleka nekončí

Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...

Ano, šéfe! ubránilo jihočeskou venkovskou hospodu, testem byl hasičský bál

Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...

Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka

Dokážete si představit, že byste svou zahradu do určité míry sdíleli a za pomoc se dělili o úrodu? Případně že byste někomu na své zahradě pronajímali záhon? Na brněnské komunitní Zahradě pěti...

Nastojato vypěstujete víc jídla na menší ploše. Treláže unesou minikiwi i dýně

Každý plošný metr zahrady je velmi cenný, obzvlášť pokud bojujete o místo, nebo dokonce pěstujete zeleninu na balkoně či na terase. I tam se vám mohou treláže v kombinaci s vyvýšenými záhony hodit....

Co na těch kapybarách všichni vidí? Za hezkého počasí to zjistíte v Troji

Kapybary jsou taková přerostlá morčata, se soudkovitým tělem, krátkýma nohama a tupě zakončeným čenichem, který jim dodává specifický výraz. Navíc jsou jednoznačně největšími hlodavci na světě –...

20. října 2025

Zimní královna a 18kg rybářský rekord. Byl to boj se štikou o délce 117 cm

Jiří Dubec přispěl svým příběhem do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek svojí „zimní štikou“. Přece jen tuto rybu o délce 117 centimetrů se nepodaří dostat každý den.

20. října 2025

Středomoří zažívá ochlazení, protože mu mizejí pastviny, zjistili čeští vědci

Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...

19. října 2025

Za sběr ovoce u silnice hrozí pokuta. Zjistěte, kde můžete sklízet zdarma

Také vás při pohledu na bohatě ověšené stromy u silnice napadlo je očesat? Nebo si vzít hrušky, které spadly ze sousedova stromu na váš pozemek? Zatímco úmysl je často ekologický a cílí na záchranu...

18. října 2025

Zazimování oleandru je snadné. Pusťte se do něj před prvními mrazy

Oleandr je symbolem Středomoří. Jeho zářivé květy zdobí balkony a terasy, ovšem s blížící se zimou nastává otázka. Jak zazimovat oleandr tak, aby přežil bez úhony a bohatě kvetl i příští rok?

18. října 2025

Čtenářská fotogalerie plná říjnových hub ukazuje, že sezona zdaleka nekončí

Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...

18. října 2025

Češi jedí jinak, než ukazují na Instagramu. Milují hlavně maso, říká foodblogerka

Premium

Steaky a mořské plody, nejčastěji krevety a chobotnice. To jsou nejoblíbenější hlavní jídla Čechů, když jednou za čas vyrazí do dražší restaurace. Vyplývá to ze zkušeností pořadatelů festivalu...

17. října 2025

Zazimování hortenzií zvládnete beze stresu. Stačí znát pár zásad

Hortenzie patří mezi nejoblíbenější okrasné keře českých zahrad. S příchodem podzimu pro ně ale nastává období klidu. Právě teď přichází chvíle připravit rostliny na zimu, aby na jaře opět zářily v...

17. října 2025

Ano, šéfe! ubránilo jihočeskou venkovskou hospodu, testem byl hasičský bál

Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...

17. října 2025

Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Jindřich Štěrba poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek zážitek, který se jen tak neopakuje. Na lehkou výbavu chtěl ulovit spíš malé okouny, nakonec chytil 70centimetrového pstruha.

17. října 2025

Pivní polévka byla hit, cizincům bych ji dal radši než smažák, říká šéf gastrocestovky

Premium

Stal se bojovníkem za lepší zítřky české gastronomie. Christian Szabo před osmi lety založil cestovní agenturu Local Food Tour Prague a pořádá pro zahraniční turisty toulky Prahou za jídlem. „Snažím...

16. října 2025

Mráz se blíží. Takhle uchráníte muškáty, aby přežily zimu

Muškáty jsou stálicí českých balkonů i oken. Pokud se jimi chcete kochat i příští rok, je nejvyšší čas připravit je na zimu. Zazimování zvládne každý. Stačí znát pár jednoduchých kroků, díky kterým...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.