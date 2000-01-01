Ačkoliv si na jarní rovnodennost musíme ještě chvíli počkat, příroda se tváří, že má o nástupu jara jasno. Podobně hovoří i snímky z pražské zoo, kde si zvířata s chutí užívají venkovní výběhy – jako například karakal na úvodním snímku. Ideální příležitost vyrazit do Troji na návštěvu, v březnu má Zoo Praha otevřeno každý den od 9 do 17 hodin.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Želvy bahenní (na snímku) – jediný původní český druh želvy – ukončily hibernaci a syslové na Sklenářce vylezli z nor. Zoo Praha tak oficiálně vítá jaro.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Většinou želvy bahenní ukončí hibernaci okolo 8. března, zhruba na Mezinárodní den žen. MDŽ proto v Zoo Praha s nadsázkou překřtívají na Mezinárodní den želv. Teď už tedy vylezly z bahna a sluní se v expozici vedle pavilonu Čambal.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Příznivé počasí umožňuje mnohým teplomilným zvířatům vycházet do venkovních výběhů dřív než obvykle. Návštěvníci spatří venku lvy, tygry, gorily, žirafy nebo třeba nově chované karakaly.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Slunečné počasí si užívají rovněž gorily nížinné v Centru Méfou.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Rodí se také první jarní mláďata: přírůstek je k vidění například v expozici takinů indických v horní části zahrady.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Vyhlídky na letošní rok – včetně několika nových druhů zvířat představí Zoo Praha při příležitosti zahájení své 95. sezony v sobotu 28. března. (Na snímku karakal, jejichž chov Zoo Praha letos znovu obnovila.)
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Karakalové jsou v Zoo Praha k vidění od února po sedmileté přestávce.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Sameček takina indického se narodil 4. března.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
U takinů jde o prvního potomka nezkušené samice, která se však o něj stará přímo bravurně.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Pokud vše půjde dobře, nebude tento maličký takin indický posledním letošním přírůstkem ve stádě.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Mláďata se rodí i v pavilonech aneb v Rezervaci Dja je dvojka šťastným číslem. Dvě mláďata goril, dvě mláďata gueréz a nyní také dvě mláďata nejmenších denních primátů Afriky, talapoinů severních.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Druhé z letoších mláďat u talapoinů severních, které je k vidění v Pavilonu Dja stejně jako rodina goril nížinných, také s mláďaty.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Talapoiny v Rezervaci Dja rozhodně nepřehlédněte, je to opička sice malá, ale velmi zajímavá.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Talapoini severní jsou nejmenší denní primáti Afriky, takový kontrast ke gorilám nížinným, s nimiž sdílejí stejný pavilon.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
I v druhém pavilonu goril nížinných, v Centru Méfou, si samčí skupina užívá slunečné počasí. Na snímku je třináctiletý samec Nuru, který miluje lana, ať už na nich visí, přeskakuje je nebo se do nich zakusuje.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Lákavý je i klubající se zelený pažit.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Gorilí samci pobyt venku na jarním sluníčku vítají, mj. milují větvičky s pučícími pupeny.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
A pořádný rozběh také není k zahození.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
O rozhledu ani nemluvě.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Ve venkovním výběhu gorilích samců je oblíbená i „jeskyně“.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Pohled na majestátní, ve své domovině ohrožená zvířata ve venkovním výběhu rozhodně stojí za návštěvu.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Lvi indičtí dostávají v těchto dnech nové enrichmentové prvky.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Ovoněné míče plněné masem je zabaví na dlouhé chvíle.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Kočky jsou hravé, takže podobný enrichment lvy i lvice rozhodně baví.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Ovoněné míče plněné masem je zabaví na dlouhé chvíle.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Kočky jsou hravé, takže podobný enrichment lvy i lvice rozhodně baví.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
I pro karakaly, kteří jsou v Zoo Praha opět k vidění od letošního února, chovatelé chystají zábavu v podobě enrichmentu.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Karakalové jsou nádherná zvířata, zajděte se na ně rozhodně podívat.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Zvídavou kočku karakal nezapře.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Miluje vaše kočka krabice? Lvi to mají podobně.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Dokonce si je neváhají řádně označkovat.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha