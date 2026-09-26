Gepardí mláďata chovatelům dokazují, že rozhodně nejsou z cukru. Ve venkovním výběhu si během léta zažila období silných dešťů a bouřek, kdy je chránil jen strom a jejich matka – a ta je i přes svou nezkušenost dokázala udržet v relativním suchu. V pražské Trojské kotlině tak gepardí koťata v podstatě prožívala podobný boj o přežití, jaký podstupují malí gepardi narození na východoafrických pláních do doby dešťů.
„Vedlo nás to i k domněnce, zda hřbetní hříva gepardích mláďat, jejíž existenci se snaží vysvětlit mnohé teorie, není rafinovanou nepromokavou ‚pláštěnkou’,“ popisuje kurátor savců v Zoo Praha Pavel Brandl. Tato hřbetní hříva pražských gepardích mláďat je krásně vidět i na aktuálních snímcích ve fotogalerii. Nepřízeň počasí tedy koťata zvládla, posléze však je i jejich matku, nezkušenou prvorodičku, čekala ještě další úskalí.
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Během července už se všem pěti prořezaly zuby a začala se zajímat o krmení, které dostávala jejich matka. Tehdy měli chovatelé obavy, aby se potrava k mláďatům dostala. Nebyli si jistí, zda jim nezkušená samice zvládne přinášet potravu do výběhu, nebo je vodit na krmení do boxů. „Zpočátku byla nejistá z toho, že ji potomci chtěli do ubikace doprovázet a nijak je v tom nepodporovala. Ale v současné době je již volá a povzbuzuje, aby ji za krmením následovala,“ komentuje peripetie s krmením mláďat Brandl.
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Další komplikace přišla na počátku srpna, kdy se u matky objevila střevní infekce. „Komplikoval ji fakt, že gepardice dostává dlouhodobě léky na podporu trávení,“ vysvětluje Brandl. Přesto odchov mláďat dále úspěšně pokračuje. V polovině srpna chovatelé i veterinární lékař koťata poprvé kontrolovali: naočkovali je, odčervili, očipovali, určili pohlaví. „Jsme ještě daleko od momentu, kdy budeme moci konstatovat, že se nám odchov podařil, ale první milník máme za sebou,“ konstatuje kurátor.
Teď už podle něj vše probíhá uspokojivě, ale pořád je to běh na dlouhou trať. „Až jim bude půl roku, zase si škrtneme pomyslný milník. Ovšem zkušenost říká, že teprve až gepard, který opouští naši zoo v transportní bedně, je odchovaný gepard. Takže si ještě tak rok počkáme,“ říká Brandl.
Téměř nedoufali, teď je naděje s pěti koťaty
Narození pěti pražských gepardích (Acinonyx jubatus) mláďat je úspěchem pro celý evropský chov, a když k tomu připočteme dalších pět mláďat, která se letos narodila v Zoo Olomouc, je to pěkný český příspěvek k záchraně druhu, který patří k nejohroženějším šelmám planety – vždyť ve volné přírodě už jich žije jen 7 tisíc. „Od roku 2020 procházel evropský chov gepardů znepokojivým poklesem jedinců. Teprve letos se začíná populační křivka opět otáčet pozitivním směrem,“ říká kurátor savců Pavel Brandl. „U tohoto druhu je každé odchované mládě zásadní.“
Geparďata se narodila 18. června pod širým nebem, a tam je také samice Daenerys odchovává. Návštěvníci Zoo Praha je mohou vidět od 28. září 2026, kdy Zoo Praha slaví 95. výročí založení.
V Zoo Praha se úspěšný odchov podařil naposledy před osmi lety. Tehdy odchovaná mláďata odjela v rámci mezinárodní spolupráce z Prahy až do Japonska, kde už dnes mají své vlastní potomstvo. Na narození dalších gepardích koťat si tedy chovatelé museli počkat hodně dlouho a byla to celkem trnitá cesta. „Jejich matka k nám přicestovala jako slabá samice. Její psychický i fyzický stav vyžadoval speciální péči a přesun do expozice, kterou měla pouze sama pro sebe,“ popsal kurátor savců Pavel Brandl důvody, proč cesta k mláďatům vůbec nebyla snadná.
„Nutná byla nejen dlouhodobá intenzivní léčba nastavená veterináři. Krmné dávky pro gepardici vrchní chovatelka šelem Věra Makovská upravila tak, aby samice vůbec podané léky přijímala. Teprve poté se její stav a kondice zlepšily tak, že bylo možné začít uvažovat o připuštění samce,“ vysvětluje kurátor. Navíc je gepardí samice nyní již téměř sedmiletá, a tudíž blízko bodu zlomu ve schopnosti reprodukce.
První připouštěcí pokus bohužel úspěšný nebyl, v únoru se narodilo mrtvé mládě. Gepardice nicméně pořád byla v dobrém zdravotním stavu, a tak se chovatelé pokusili o připuštění znovu. Nějakou snahu samce zaznamenali, gepardici se posléze začalo kulatit břicho, a tak se vrhli i do příprav potřebných k porodu. Gepardice si ovšem k porodu nakonec nevybrala připravenou stáj, ale porodila ve venkovním prostoru. Tam také po celou dobu probíhá i odchov mláďat. Tak ať prospívají.
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