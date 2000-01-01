Zoo Praha je unikátní v tom, že ke každému druhu pojí i nějaký konkrétní příběh, ať už jde o architektonicky oceňované pavilony, nebo úspěchy v záchraně druhů. Zde je podrobnější pohled na 30 nejatraktivnějších obyvatel pražské zoo. Slon indický: Majestátní obyvatelé Údolí slonů tvoří jednu z nejúspěšnějších chovných skupin v Evropě. Je fascinující sledovat jejich sociální interakce v rozlehlých výbězích, zejména pokud jsou v hierarchii přítomna mláďata, která si ráda hrají v místních tůních.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Abyste zbytečně nebloudili, máte tu aktuální mapu Zoo Praha.
Autor: Zoo Praha
Gorila nížinná V novém pavilonu Rezervace Dja můžete nahlédnout do rodinného života těchto inteligentních primátů, vedených dominantním samcem Kisumem. Expozice je navržena tak, aby připomínala jejich domov v deštném pralese Kamerunu, a to včetně autentických zvuků a vegetace. Na snímku je samec Richard.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Žirafa severní núbijská: Tyto elegantní obry můžete pozorovat z vyvýšených vyhlídek v Africké savaně, což vám umožní pohlédnout jim přímo do očí. Jsou to klidná a mírná zvířata, která v Praze tvoří velkou skupinu, v níž se pravidelně rodí noví jedinci.
Autor: Vít Lukáš
Tygr ussurijský: Jako největší kočkovitá šelma světa budí respekt svou mohutností a krásně kontrastní kresbou srsti. V pražském pavilonu šelem mají tygři k dispozici členitý terén s vodními prvky, protože na rozdíl od mnoha jiných koček tygři vodu milují.
Autor: Profimedia.cz
Lachtan jihoafrický: Lachtani jsou skutečnými hvězdami zoo díky své nesmírné energii a obratnosti ve vodě. Jejich pravidelná komentovaná krmení spojená s cvičením jsou vyhlášená a ukazují nejen jejich hravost, ale i vysokou inteligenci.
Autor: Zoo Praha
Hroch obojživelný: Pozorovat hrocha pod hladinou je nezapomenutelný zážitek, který umožňuje prosklený bazén v pavilonu hrochů. Přestože působí neohrabaně, ve vodě se pohybují s překvapivou lehkostí a elegancí.
Autor: Zoo Praha
Tučňák Humboldtův: Tato kolonie obývá členitý skalnatý výběh s vlastním bazénem hned u hlavního vchodu. Jsou to společenští ptáci, u kterých můžete pozorovat fascinující rituály při krmení i péči o hnízda v umělých norách.
Autor: Zoo Praha
Varan komodský: Přezdívá se jim „komodští draci“ a jsou to největší a nejmohutnější ještěři na planetě. V pavilonu Indonéská džungle je uvidíte v prostředí, které simuluje horké a suché klima jejich domovských ostrovů.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Ďábel medvědovitý (Tasmánský čert): Tito tasmánští vačnatci jsou v Evropě naprostou raritou. V expozici Darwinův kráter můžete sledovat jejich dravost a slyšet jejich charakteristické vrčení, které jim vysloužilo jejich „pekelné“ jméno.
Autor: archiv Miroslava Bobka
Gaviál indický: S extrémně úzkými čelistmi a vypoulenýma očima patří k nejpodivnějším krokodýlům. Zoo Praha je jednou z mála institucí na světě, které se daří tyto kriticky ohrožené rybožravé plazy chovat a prezentovat v tak velkolepém akvateráriu.
Autor: Reuters
Lední medvěd: Ikonický obyvatel expozice Arktida, který je skvělým plavcem. Návštěvníci rádi sledují jejich hru s velkými hračkami ve vodě nebo jejich odpočinek na sněhu, který jim ošetřovatelé v horkých dnech připravují.
Autor: ČTK
Orangutan sumaterský: Tito „lidé lesa“ s dlouhou rezavou srstí obývají horní patra Indonéské džungle. Jsou známí svou rozvahou a schopností řešit složité úkoly, přičemž pozorování jejich pohybu v lanech je vždy zážitkem.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Lev indický: Na rozdíl od lva afrického žije tento vzácný poddruh v indickém státě Gudžarát. V Praze obývají moderní pavilon šelem, kde můžete obdivovat jejich majestátnost i typický vzhled s kratší hřívou u samců.
Autor: Jaroslav Šimek, Zoo Praha
Vlk eurasijský: Vlci žijí v zoo v rozsáhlém lesním výběhu, který jim umožňuje přirozené chování ve smečce. I když jsou plaší, při troše trpělivosti je uvidíte, jak se pohybují mezi stromy nebo jak komunikují s ostatními členy skupiny.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Lemur kata: Tito madagaskarští primáti jsou proslulí svými pruhovanými ocasy a zálibou v „opalování“ s rozpaženýma rukama. V zoo mají svůj vlastní ostrov, kde je můžete pozorovat bez jakýchkoli mříží.
Autor: Zoo Praha
Hrabáč kapský: Toto bizarní zvíře s prasečím rypáčkem, zaječíma ušima a silnými drápy je v noci aktivním hloubičem termitišť. V pavilonu Africký dům je pro ně upraven světelný režim, abyste je mohli vidět v akci i během dne.
Autor: Barbora Dobiášová, Zoo Praha
Kaloň plavý je nejhojnějším africkým druhem kaloňů. Může žít v koloniích až o milionu jedinců a stěhovat se na vzdálenost až 2 000 kilometrů. Obývá většinu Afriky jižně od Sahary a jihozápad Arabského poloostrova.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Sup mrchožravý: Pražská zoo je světovým lídrem v ochraně tohoto druhu a vrací je zpět do volné přírody. Jsou to velmi inteligentní dravci, kteří dokonce dokážou používat kameny k rozbíjení pštrosích vajec.
Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha
Mravenečník velký: Zvíře, které vypadá jako z jiného světa díky svému protáhlému čenichu a huňatému ocasu. Jeho jazyk může být dlouhý až 60 cm a používá ho k bleskovému sběru mravenců a termitů.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Kůň Převalského: Symbol Zoo Praha a jediný přeživší druh divokého koně. Zoo hraje klíčovou roli v jeho návratu do mongolských stepí, a v Praze je tak k vidění přímo zakladatelské stádo těchto odolných zvířat.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Levhart mandžuský: Tato nádherná šelma je kriticky ohrožená a ve volné přírodě jich zbývá jen pár desítek. Jsou to mistři maskování a v zoo je uvidíte v expozici, která simuluje jejich domov v chladných lesích Dálného východu.
Autor: Vladimír Motyčka/Zoo Praha
Tapír čabrakový: Se svým černobílým zbarvením vypadá tapír jako velký „ošidný“ balvan. Je to vynikající plavec a jeho pohyblivý chobot mu pomáhá při hledání potravy v podrostu deštného pralesa.
Autor: Petr Rošický
Panda červená: Přestože se jmenuje panda, je příbuznější spíše mývalům. Tyto roztomilé šelmy s ohnivě zbarvenou srstí tráví většinu dne v korunách stromů, kde se dovedně pohybují i po tenkých větvích.
Autor: Zoo Praha
Kapybara: Tento největší hlodavec světa je symbolem klidu. Kapybary jsou velmi společenské, milují vodu a často je v expozici uvidíte ve společnosti jiných jihoamerických zvířat, jak si užívají slunění.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Želva obrovská: Působivé jsou svou velikostí i věkem, tyto želvy jsou skutečnými pamětníky. Jejich pomalé pohyby a klidný životní styl v pavilonu velkých želv působí na návštěvníky téměř meditativně.
Autor: archiv Zoo Praha
Plameňák růžový: Jejich zářivé barvy a schopnost spát na jedné noze fascinují děti i dospělé. V Zoo Praha tvoří velkou kolonii, jejíž kejhání a rituální tance jsou slyšet už z dálky.
Autor: Michala Hrabětová, pro iDNES.cz
Šimpanz učenlivý: Pozorování šimpanzů v pavilonu goril je okno do naší vlastní minulosti. Jsou to nesmírně expresivní zvířata, která používají nástroje, spolupracují a mají velmi složité sociální vazby.
Autor: Profimedia.cz
Takin indický: Tento mohutný kopytník ze strmých himalájských svahů je v Evropě raritou. Vypadá jako zvláštní kombinace několika zvířat a jeho hustá srst ho chrání před drsným horským klimatem.
Autor: Romab Vodička
Dikobraz srstnatonohý: I když se může zdát jako pomalé zvíře, jeho obranný mechanismus v podobě dlouhých ostnů je velmi efektivní. Pokud se cítí ohrožen, dupe nohama a chrastí dutými ostny na ocase.
Autor: Tereza Mrhálková, Zoo Praha
Surikata: Tito drobní pouštní strážci jsou neustále v pohybu. Vždy alespoň jeden člen skupiny stojí na vyvýšeném místě jako hlídka a pozoruje nebe i okolí, zatímco ostatní se věnují hrabání a hledání potravy.
Autor: Slow TV