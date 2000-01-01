Jihočeská Zoologická zahrada Dvorec u Borovan sice není z největších, nicméně během loňského roku tu zkrmili téměř 100 tun dobrot za necelý 1,5 mil Kč. Ukázala to inventura spotřebovaného krmiva, která je pro zoo důležitá i pro přípravu na nadcházející sezonu. Tipli byste si, který z místních svěřenců je jaký jedlík?
Rozhodně největším jedlíkem je hroch obojživelný Bubórek. Tento obávaný obyvatel afrických řek spořádal za minulý rok více než 15 tun krmiva.
V jídelníčku hrocha Bubórka je přitom především zelenina a menší množství ovoce, celkem přibližně 9 tun.
Další důležitou složkou jeho hroší stravy je kvalitní seno, kterého za rok spořádal zhruba 5,5 tuny. „Aby Bubórek dostával všechny potřebné vitamíny a minerály, doplňujeme jeho jídelníček každý den mezi dvěma hlavními chody také speciálními granulemi,“ prozrazuje zoo ve Dvorci u Borovan.
Na druhé straně jsou nejmenší obyvatelé této zoo: kosmani zakrslí, jedna z nejmenších opic na světě. V přírodě obývají deštné lesy Jižní Ameriky, především oblast povodí Amazonky. Jejich jídelníček je poměrně specifický, protože značnou část potravy tvoří v přírodě stromová míza a pryskyřice, které kosmani získávají vyhlodáváním malých otvorů do kůry stromů. Nechybí však ani hmyz, drobní bezobratlí nebo menší množství ovoce. „V naší zoologické zahradě chováme tři kosmany. Každý z nich během roku spořádá přibližně 30 kg ovoce a zeleniny. Dále si pochutnají asi na 2,5 kg potemníků a přibližně 3,5 kg speciálních kaší a arabské gumy, které nahrazují přirozenou stromovou mízu,“ vysvětluje jihočeská zoo, jak kosmanům zajišťuje pestrou stravu se všemi potřebnými vitamíny a minerály.
To jídelníček šimpanzů učenlivých, jako nejbližších příbuzných člověka, může být v mnohém podobný tomu našemu.
„Svíčkovou ani guláš se šesti si šimpanzi sice nedají, ale například luštěniny ano. Ze sladkého šimpanzi neodolají sušenému ovoci, ořechům nebo ovesným vločkám, protože jsou přirozenými všežravci stejně jako lidé – jejich jídelníček proto musí obsahovat i živočišnou bílkovinu. V případě našich šimpanzů ji příležitostně doplňujeme tvarohem a vajíčky, protože maso odmítají. Největší část jejich potravy však tvoří zelenina a ovoce. Té během roku společně zkonzumují téměř 2,5 tuny,“ prozrazují dvorští chovatelé.
Velké množství druhů v zoologické zahradě patří mezi takzvané potravní specialisty, a proto je jejich jídelníček pečlivě sestavován pro každý druh zvlášť. Granulované směsi, ovoce, zelenina, maso, ryby či hmyz jsou vždy čerstvé a odpovídají nárokům jednotlivých zvířat. „V zoologické zahradě platí jednoduché pravidlo: co bychom sami nedali do úst, nedáme ani zvířatům,“ mají ve Dvorci jasno.
Mezi šelmami jsou největšími strávníky lvi, kteří ve Dvorci u Borovan hodují především na hovězím nebo kuřecím mase. Nepohrdnou ani kozím, králičím nebo koňským.
„Lvy nekrmíme vepřovým masem, protože může obsahovat parazity a bakterie, které by mohly zvířatům vážně ublížit. Navíc je tučnější než třeba hovězí nebo drůbeží, což by mohlo negativně ovlivnit jejich trávení. V zoo se proto používá maso bezpečné a kontrolované kvality, které napodobuje přirozenou potravu šelem ve volné přírodě,“ prozrazují dvorští.
Inventura prozradila, že ve Dvorci u Borovan loni zkrmili 1 340 kg hovězího, 612 kg telecího a 15,6 tun kuřecího masa.
Další zde krmenou šelmou je medvěd hnědý.
A například u krokodýlů celková roční spotřeba ryb dosáhla 2 085 kg. Jako potrava pro jiné masožravé druhy tu slouží i hlodavci a drobní savci, kterých se podle inventury spotřebovalo: 2 000 ks potkanů, 800 ks myší, 2 400 ks ostatních (např. myší holata) a 16 000 ks kuřátek.
Ptáci, ti jsou každodenními strávníky – například velcí papoušci rodu ara za loňský rok zkonzumovali 37 kg ovoce a zeleniny a 62 kg krmné směsi na jedince.
„Jinou potravu dostávají plodožraví ptáci, jinou puštíci nebo plameňáci. V současné době jsou na trhu dostupné granule s vyváženými nutričními hodnotami potřebnými pro zdravý vývoj a prosperitu zvířat. Například plameňáci růžoví si během roku pochutnali na 480 kg granulí,“ prozrazuje zoo další čísla.
Mezi další ptačí strávníky patří například pelikán bílý, dva druhy ibisů či volavky.
Malí afričtí opeřenci, například leskoptve, snovači a turaka, byli krmeni směsí semen doplněnou o ovoce a hmyz.
Antilopy a zebry dostávají kromě sena také speciální granulované směsi přizpůsobené jejich potřebám.
Co spasou, to se nepočítá.
Spotřeba sena (nejen u kopytníků) během roku dosáhla 37,5 tuny.
Péče o býložravce je náročná nejen prostorově, ale také množstvím krmiva. Téměř 40 tun sena přece jen nějaké místo zabere.
Příprava krmiva je navíc každodenní fyzicky náročnou prací chovatelů. Veškeré ovoce, zeleninu, maso i další složky potravy musí ručně odnosit do jednotlivých výběhů a expozic. Denně se tak přenášejí desítky kilogramů krmiva. Mnoho potravin je navíc potřeba před podáním očistit, nakrájet nebo například povařit. Teprve poté je připravené krmivo rozděleno podle přesně stanovených krmných dávek jednotlivým zvířatům.
Celkové náklady na krmivo v roce 2025 dosáhly v zoo ve Dvorci u Borovan přibližně 1,5 milionu korun bez DPH, svůj provoz tato zoologická zahrada financuje především ze vstupného, sponzorských darů, adopcí zvířat a zážitkových a vzdělávacích programů. I díky dotačnímu titulu Ministerstva životního prostředí určeného pro zvláště chráněné živočichy v zoologických zahradách může zvířatům zajistit kvalitní péči a pestrý jídelníček, který se co nejvíce blíží jejich přirozené potravě ve volné přírodě. Můžete se zajet na českobudějovicko podívat.
