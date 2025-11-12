Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15 kilometrů od Českých Budějovic. Ve dvorecké zoo, otevřené mimo sezonu jen o víkendech a o svátcích, jsou absolutní špičky chovu kober.
Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je první na světě, kde se podařil její odchov. | foto: Zoo Dvorec

Terárium Venomous
Kobra quinejská, mláďata po vylíhnutí
Líhnutí kober quinejských
Líhnoucí se kobra quinejská
Zoologická zahrada Dvorec u Borovan se svou sbírkou jedovatých hadů a úspěšnými odchovy dlouhodobě řadí mezi špičku v oboru – momentálně tu například mají obrovskou radost z odchovu kobry guinejské, nového druhu popsaného teprve v roce 2018, který odchovali jak první na světě.

Soukromou Zoo Dvorec možná znáte pod jejím dřívějším označením Park exotických zvířat. Je to nejjižněji položená zoologická zahrada v Česku a v její expozici Terárium Venomous návštěvníci opravdu mohou obdivovat největší kolekci vystavovaných kober rodu Naja v Evropě, což ocení jak herpetologové, tak amatérští milovníci plazů.

Dracénám podáte šneka a už se ozývá jen křupání, mlaskání a tečou sliny

Historie chovu kober v dvorské zoologické zahradě se začala psát se získáním dospělé samice kobry indické (Naja naja) v roce 2001, o kterou tu pečovali řadu let, později do chovu zařadili další pár. A v roce 2017 se poprvé podařil odchov – samice nakladla sedm zdravých vajec, ze kterých se po šedesáti dnech inkubace vylíhlo osm mláďat, v jednom vejci byla totiž mláďata dvě. Další úspěšný odchov následoval v roce 2021, kdy samice nakladla čtyři vejce a všechna mláďata se úspěšně vylíhla.

Další zajímavou kobru – kobru Anchietovu (Naja anchietae) – u níž se tu podařil evropský prvoodchov druhu, tu chovají od roku 2018. „Samice tehdy nakladla deset vajec, z nichž se po inkubaci vylíhla mláďata s převahou samců,“ vzpomínají Viktor a Filip Ambrožovi, zkušení chovatelé jedovatých hadů. V roce 2023 se pak ze snůšky od dvou samic podařil další úspěšný odchov čtyř zdravých mláďat.

Letošní odchov jedné z kober nejvzácnějších

Líhnoucí se kobra quinejská
Kobra quinejská jako mladičká krasavice
Kobra quinejská, mláďata po vylíhnutí

Vlevo líhnoucí se vzácná kobra guinejská, uprostřed a vpravo mláďata po vylíhnutí

Mimořádně vzácnou kobru guinejskou (Naja guineensis) ve Dvorci chovají od roku 2013, aniž by to věděli od počátku. Původně tu totiž byl tento druh veden jako kobra černá (Naja melanoleuca). Jak je to možné?

„V roce 2022 se nám podařila první snůška několika vajec, avšak mláďata ve vejcích uhynula. I přesto jsme pokračovali v chovném programu a po úspěšném páření samice nakladla šest vajec, ze kterých se vylíhla čtyři mláďata. Jedno z nich nepřijímalo potravu a později uhynulo. Ostatní tři jedinci však prospívali a vyrostli ve zdravé dospělé hady, kteří zůstávají v chovu pro další chovné programy,“ vysvětluje ošetřovatel Filip Ambrož, který péči o jedovaté hady převzal po svém otci Viktorovi, řediteli Zoo Dvorec. Právě během tohoto odchovu při bližším pozorování zaznamenali morfologické odchylky od kobry černé, a proto nechali provést genetickou analýzu DNA u RNDr. Václava Gvoždíka, Ph.D. Testy potvrdily, že se jedná o zcela nový druh, kobru guinejskou (Naja guineensis), popsanou teprve v roce 2018.

A protože jde o nový a dosud nedostatečně prozkoumaný druh, nejsou zatím k dispozici žádné odborné publikace ani potvrzené informace o úspěšném odchovu. Odchov v zoologické zahradě Dvorec u Borovan je tedy vůbec prvním doloženým případem odchovu tohoto druhu na světě.

Úspěšný odchov sedmnácti druhů kober

U dvou druhů – kobry Anchietovy (Naja anchietae) a kobry quinejské (Naja guineensis) – se jednalo o prvoodchov. Dalšími úspěšně odchovanými druhy jsou kobra černokrká (Naja nigricollis), kobra čínská (Naja atra), kobra egyptská (Naja haje), kobra egyptská (Naja haje legionis), kobra indická (Naja naja), kobra cejlonská (Naja naja polyocellata), kobra monoklová (Naja kaouthia), kobra monoklová sufánská (Naja kaouthia suphanensis – teď ji nechovají), kobra nubijská (Naja nubiae), kobra siamská (Naja siamensis), kobra kroužkovaná (Naja annulifera annulifera), kobra kroužkovaná bezpruh. (Naja annulifera – teď ji nechovají), kobra mozambická (Naja mossambica), kobra zebrovaná (Naja nigricincta) a kobra filipínská (Naja philippinensis).

Mají vypnout a nespalovat energii. Místo hibernace končí zmatení třeba na wc
Krmítko v americkém Ohiu

12. listopadu 2025

