V zoo ve slovenských Bojnicích medvědi testují kontejnery na odpadky

Medvědi hnědí, které chovají v zoologické zahradě v západoslovenských Bojnicích, testují kontejnery na odpadky. Cílem zkoušek je vyvinout takové nádoby, které by člověk mohl snadno obsluhovat, ale do kterých by se volně žijící medvědi nedostali a nemohli v nich shánět snadnou „kořist“.