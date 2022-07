Mýty o zmijích: milují vysoké teploty, pomůže vysátí jedu a zaškrcení rány

Něco málo přes dvacet uštknutí zmijí za rok řeší zdravotníci v České republice. Zdravého člověka sice její kousnutí neohrozí na životě, přesto je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

Nesmyslně tradované bludy s vysátím jedu z rány a zaškrcováním pokousané končetiny, nebo dokonce vypalováním či rozříznutím rány, se vyloženě nedoporučují, spíše ještě víc poškozují místo kousnutí. Konzumace kávy a „panáčka“ alkoholu na posilnění v případě dospělých postižených je také úplně nevhodná, protože způsobí nežádoucí zrychlení oběhu.

Nejčastěji jsou v horách a předhůřích

Na jediného jedovatého hada naší přírody, zmiji obecnou (Vipera berus), narazíte v podhůřích a horách celé republiky – v Brdech, Krkonoších, Pošumaví, na Šumavě, ve Slavkovském lese i na Vysočině. Potkat ji můžete i v nižších polohách, kde se zdržuje na vlhkých místech, včetně slatin, mokřadů a rašelinišť.

Lze na ni narazit i ve vodě, když překonává vodní tok. Zmiji zahlédnete třeba na silnici, kde se ráda vyhřívá. Bývá plachá, ale když na ni šlápnete, bude se bránit kousnutím.

Svým jedem dost „šetří“. Pokud ho v obraně a stresu vypustí, tak zpravidla kolem tří miligramů, člověku nebezpečná dávka je od 10 miligramů výše.

Záleží na tom, kam vás kousne, ale není to nic příjemného a nezkoušejte to. Třeba do prstu to bývá vcelku bolestivé, z místa kousnutí se většinou šíří otok a vznikají krevní podlitiny.

K mýtům patří jak jasně viditelná klikatá čára na hřbetě, tak zmijí „slunění“ na placatém kameni. V naší přírodě bývá i spousta úplně tmavých – černých – či „rezavých“ jedinců bez „klikyháku“ na zádech.

A hadi nemívají rádi úplně vysoké teploty, takže o prázdninách je uprostřed dne potkáte výjimečně. Jejich tradované vyhřívání se týká spíše jara a v létě také rána i podvečera.

Jak se chovat při kousnutí zmijí?

Hlavně si zachovat chladnou hlavu. Šetrně manipulovat s poraněnou končetinou a snažit se ji znehybnit, zajistit zvýšenou polohu a chladit třeba studenou vodou.

Zmije je plachá, ale když na ni šlápnete, bude se bránit uštknutím.

Zachovat klid, uložit uštknutého do stínu, podávat studené tekutiny. Jed se nikdy z rány nevysává!

Místo uštknutí se nerozřezává a končetina nezaškrcuje. Zajistit transport do nemocnice nejlépe vozem záchranné služby. Pokud je kousnutý alergik, jde o minuty.

V nemocnici čeká postiženého léčba tlumící celkovou reakci na hadí jed. Podávají se léky proti alergii i bolesti, hormonální léky i antibiotika snižující riziko zánětu v místě kousnutí.

Při uštknutí dítěte je hospitalizace nutností! Nejzazší možností je aplikace antiséra. Používá se výjimečně, protože reakce na něj mohou být neméně závažné jako na samotný jed.