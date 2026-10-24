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Bude chtít pes na procházku o hodinu dřív? Odpověď přinesla nová studie

Ivana Vaňkátová
  5:00

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Domácí psi ranní posun hodin většinou zaspí. Přizpůsobí se totiž vstávání svého páníčka bez ohledu na to, co ukazují hodiny. | foto: Profimedia.cz

V neděli 25. října 2026 nás čeká podzimní změna času, kdy se ve 3:00 ráno ručičky posunou zpět na 2:00. My si o hodinu déle pospíme, ale jak změnu času vnímají zvířata? Bude chtít pes na procházku podle svých obvyklých vnitřních hodin, nebo si ničeho nevšimne? Podívejte se, co odhalila nová vědecká studie a jak pomoct mazlíčkům s přechodem na nový režim.

Jak zvířata vnímají čas a kdy očekávají procházku?

Pes ani kočka neumí číst ciferník na zdi, přesto mají dokonalé vnitřní biologické hodiny. Jejich denní režim řídí cirkadiánní rytmy navázané na střídání světla a tmy i naučené vzorce chování jejich majitelů. Zvířata velmi citlivě reagují na pravidelně se opakující události – krmení, odchod páníčka do práce nebo odpolední venčení.

Když se po říjnovém posunu hodin čas vrátí o hodinu zpět, pro tělo mazlíčka uplynula od předchozí aktivity stejná doba jako obvykle. Pokud byl váš pes zvyklý chodit na procházku v 17:00 letního času, v neděli po změně může očekávat vyvenčení už v 16:00 nového standardního času. Zkrátka má pocit, že je už nejvyšší čas jít, protože jeho biologické hodiny i hladový žaludek na lidské přeřízení hodinek zkrátka nečekají.

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Pozná pes změnu času hned první den?

Představu o tom, jak zvířata vnímají změnu času, nedávno zkoumali vědci z Torontské univerzity. Přelomová studie publikovaná v časopise PLOS ONE v lednu 2025 sledovala pomocí pohybových senzorů reakce dvou odlišných skupin psů – 25 saňových psů s velmi přísným denním řádem a 29 běžných domácích mazlíčků.

Výsledky přinesly překvapivé zjištění. Saňoví psi v kotcích, kteří byli zvyklí na krmení a ošetřovatele v přesně 7:30, vykazovali první den po podzimním posunu hodin výrazně vyšší aktivitu ještě před jejich příchodem – očekávali péči podle starého času. Během následujících dvou dnů se však jejich aktivita srovnala s novým harmonogramem. Naopak u domácích psů vědci v ranní aktivitě nezaznamenali žádný výkyv. Běžní domácí mazlíčci se ukázali jako velmi přizpůsobiví, protože se okamžitě synchronizovali se svými majiteli – začali vykazovat aktivitu až ve chvíli, kdy vstal páníček, který už fungoval podle nového času.

Někdy si páníček i pes odpoledne zdřímnou společně.

Režim u koček a jak zvládnout přechod bez stresu

Domácí kočky jsou zvířata pevných návyků. Ačkoli jsou přirozeně nejaktivnější za soumraku a svítání, silně se adaptují na denní rozvrh domácnosti. Pokud je kočka zvyklá na večeři v 18:00 letního času, po posunu hodin se může začít dožadovat potravy už v 17:00. U zvířat využívajících automatická krmítka je proto důležité nezapomenout přenastavit časovač.

Jak mazlíčkům přechod na nový čas usnadnit? U zdravých a přizpůsobivých psů většinou stačí přejít na nový čas ze dne na den. Pokud máte doma citlivějšího psa, seniora nebo kočku lpící na přesné rutině, můžete zvolit pozvolný přechod:

  • Postupné posouvání: Během 3–4 dnů po změně času posouvejte krmení a venčení postupně o 15 minut (např. v neděli nakrmte v 17:15, v pondělí v 17:30, v úterý v 17:45 a ve středu v cílových 18:00).
  • Pozor na léky: U zvířat trpících chronickým onemocněním (například při podávání inzulinu u diabetických mazlíčků) je přesné načasování zásadní – časový posun podávání léků vždy raději předem konzultujte s veterinářem.
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Podzimní posun hodin a rizika pro divokou zvěř i hospodářství

Dopady toho, jak zvířata vnímají změnu času, přesahují hranice našich obýváků. U hospodářských zvířat, zejména u dojnic, hraje zásadní roli pravidelnost dojení. Zatímco v moderních chovech s automatickými dojicími roboty si krávy určují čas dojení samy, v tradičních kravínech může náhlý posun harmonogramu vyvolat dočasný stres a výkyvy v dojivosti.

Závažný důsledek má podzimní změna času na volně žijící zvěř. Podle rozsáhlého amerického výzkumu publikovaného v časopise Current Biology vzroste v týdnu po podzimním posunu hodin počet střetů automobilů se zvěří o 16 procent. Důvodem není změna chování zvěře, ale lidská aktivita: večerní dopravní špička se po posunu hodin náhle přesune do období soumraku a tmy, kdy jsou jelení a srnčí zvěř přirozeně nejaktivnější. Řidiči by tak v prvních týdnech po změně času měli být za šera obzvláště ostražití.

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Témata: posun času, kočka

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