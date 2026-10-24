Jak zvířata vnímají čas a kdy očekávají procházku?
Pes ani kočka neumí číst ciferník na zdi, přesto mají dokonalé vnitřní biologické hodiny. Jejich denní režim řídí cirkadiánní rytmy navázané na střídání světla a tmy i naučené vzorce chování jejich majitelů. Zvířata velmi citlivě reagují na pravidelně se opakující události – krmení, odchod páníčka do práce nebo odpolední venčení.
Když se po říjnovém posunu hodin čas vrátí o hodinu zpět, pro tělo mazlíčka uplynula od předchozí aktivity stejná doba jako obvykle. Pokud byl váš pes zvyklý chodit na procházku v 17:00 letního času, v neděli po změně může očekávat vyvenčení už v 16:00 nového standardního času. Zkrátka má pocit, že je už nejvyšší čas jít, protože jeho biologické hodiny i hladový žaludek na lidské přeřízení hodinek zkrátka nečekají.
Pozná pes změnu času hned první den?
Představu o tom, jak zvířata vnímají změnu času, nedávno zkoumali vědci z Torontské univerzity. Přelomová studie publikovaná v časopise PLOS ONE v lednu 2025 sledovala pomocí pohybových senzorů reakce dvou odlišných skupin psů – 25 saňových psů s velmi přísným denním řádem a 29 běžných domácích mazlíčků.
Výsledky přinesly překvapivé zjištění. Saňoví psi v kotcích, kteří byli zvyklí na krmení a ošetřovatele v přesně 7:30, vykazovali první den po podzimním posunu hodin výrazně vyšší aktivitu ještě před jejich příchodem – očekávali péči podle starého času. Během následujících dvou dnů se však jejich aktivita srovnala s novým harmonogramem. Naopak u domácích psů vědci v ranní aktivitě nezaznamenali žádný výkyv. Běžní domácí mazlíčci se ukázali jako velmi přizpůsobiví, protože se okamžitě synchronizovali se svými majiteli – začali vykazovat aktivitu až ve chvíli, kdy vstal páníček, který už fungoval podle nového času.
Režim u koček a jak zvládnout přechod bez stresu
Domácí kočky jsou zvířata pevných návyků. Ačkoli jsou přirozeně nejaktivnější za soumraku a svítání, silně se adaptují na denní rozvrh domácnosti. Pokud je kočka zvyklá na večeři v 18:00 letního času, po posunu hodin se může začít dožadovat potravy už v 17:00. U zvířat využívajících automatická krmítka je proto důležité nezapomenout přenastavit časovač.
Jak mazlíčkům přechod na nový čas usnadnit? U zdravých a přizpůsobivých psů většinou stačí přejít na nový čas ze dne na den. Pokud máte doma citlivějšího psa, seniora nebo kočku lpící na přesné rutině, můžete zvolit pozvolný přechod:
- Postupné posouvání: Během 3–4 dnů po změně času posouvejte krmení a venčení postupně o 15 minut (např. v neděli nakrmte v 17:15, v pondělí v 17:30, v úterý v 17:45 a ve středu v cílových 18:00).
- Pozor na léky: U zvířat trpících chronickým onemocněním (například při podávání inzulinu u diabetických mazlíčků) je přesné načasování zásadní – časový posun podávání léků vždy raději předem konzultujte s veterinářem.
Podzimní posun hodin a rizika pro divokou zvěř i hospodářství
Dopady toho, jak zvířata vnímají změnu času, přesahují hranice našich obýváků. U hospodářských zvířat, zejména u dojnic, hraje zásadní roli pravidelnost dojení. Zatímco v moderních chovech s automatickými dojicími roboty si krávy určují čas dojení samy, v tradičních kravínech může náhlý posun harmonogramu vyvolat dočasný stres a výkyvy v dojivosti.
Závažný důsledek má podzimní změna času na volně žijící zvěř. Podle rozsáhlého amerického výzkumu publikovaného v časopise Current Biology vzroste v týdnu po podzimním posunu hodin počet střetů automobilů se zvěří o 16 procent. Důvodem není změna chování zvěře, ale lidská aktivita: večerní dopravní špička se po posunu hodin náhle přesune do období soumraku a tmy, kdy jsou jelení a srnčí zvěř přirozeně nejaktivnější. Řidiči by tak v prvních týdnech po změně času měli být za šera obzvláště ostražití.