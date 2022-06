Neházejte zlaté rybky do řek, jsou krásné, ale ostatním všechno sežerou

Pořídili jste si zlatou rybičku do akvária, ale přestala vás bavit? Pak si raději dvakrát rozmyslete, než ji hodíte do řeky nebo do kanálu, varují vědci. Tyto potvůrky sice vypadají nevinně, ale jejich nenasytný apetit či odolnost vůči chladu mohou mít pro místní volně žijící živočichy katastrofální následky, napsal zpravodajský server The Guardian.