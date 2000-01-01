Během víkendu proběhla v pražském Top Hotelu výstava Živá exotika. Návštěvníci obdivovali mikrokraby, hady i bojovnice. Ale hvězdami se staly hlavně jihoamerické pralesničky, tedy šípové žáby, které jsou ve své domovině prudce jedovaté. Na obrázku je Dendrobates tinctorius azureus.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jsou jedovaté jenom ve svém přirozeném prostředí, kde jedí specifický hmyz. Na snímku Dendrobates tinctorius alanis.
Vzhledem k tomu, že pro chovatele jsou vlastně neškodné, není třeba žádných povolení, jako když chcete chovat třeba mamby. Proto jsou stále populárnější v domácích chovech. Zde Dendrobates tinctorius.
„Ty barvy jsou nádherné a mě to úplně fascinuje. Vždy, když na ně koukám, tak si říkám: To není možné, jak to ta příroda vymyslela,“ neskrývá své nadšení organizátorka výstavy Veronika Marešová. Na obrázku je Dendrobates leucomelas.
Velkým hitem jsou v současné době takzvaná paludária, což je v podstatě větší akvárium, kde si můžete vytvořit svůj prales a v něm žabky chovat. Žluto-černá Dendrobates leucomelas.
Paludária mohou být zčásti naplněná vodou, takže je možné současně chovat žáby i ryby. Ranitomeya imitator varadero
Pokud byste se chtěli pustit do chovu, musíte žabičkám dopřát ideální podmínky, tedy teplotu mezi 22 a 25 °C a relativní vlhkost kolem 80 %. Excidobates mysteriosus
Abyste podobné akváriium vybudovali, musíte nejprve „nasát“ hodně informací z odborné literatury, díky níž proniknete do tohoto fascinujícího světa. Dendrobates auratus super blue
Proto jsou podobné výstavy užitečné, protože se tu můžete seznámit se zkušenými chovateli a konzultovat s nimi. Excidobates mysteriosus
Když pak svůj prales v akváriu postavíte, jen se kocháte, jak vám roste a vzkvétá. Dendrobates auratus super blue
Podle kapek na stěnách akvária vidíte, že chovatel dodržuje relativní vlhkost. Dendrobates tinctorius – citronella
Důležité je osázení živými rostlinami (např. bromélie) a dostatek úkrytů, které mohou mít podobu poloviny kokosových ořechů. Žáby v zajetí potřebují UV záření nebo pravidelné přidávání vitaminu D3. Epipedobhates anthonis
Musíte zajistit stálý přísun živého hmyzu (octomilky, chvostoskoci). Hmyz je nutné před podáním vždy poprášit speciálními vitamínovými a minerálními přípravky, aby žabky netrpěly deformacemi končetin. Endrobates leucomelas
Pro začátečníky jsou vhodné druhy jako Dendrobates tinctorius, Dendrobates leucomelas nebo Phyllobates terribilis. Zde Dendrobates tinctorius citronella.
Kdo by se chtěl pustit do chovu mikrokrabů, měl by pořídit akvárium o velikosti minimálně 10–20 litrů pro jednotlivce, pro skupinku se doporučuje 30–50 litrů.
