Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích boudách a hospodářských objektech nastávají pro ektoparazity zlaté časy.
Zimní parazité u koní, psů a drůbeže i okrasného ptactva jsou tichým nepřítelem, který oslabuje imunitu zvířat právě v době, kdy potřebují nejvíce sil.

Pokud se váš kůň nebo pes začne v zimě nápadně drbat o stěny boxu či boudy, nemusí jít jen o nudu. Právě pod zimní srstí se parazitům daří nejlépe, protože jsou tam chráněni před mrazem. Pravidelná kontrola srsti proti srsti až na kůži by měla být součástí zimní rutiny každého chovatele.

Stejně tak zbystřete, pokud u vašich slepic začne klesat snůška a na vajíčkách najdete tečky.

Masivní zamoření parazity v uzavřené stáji nebo kurníku vede k chronickému stresu. Zvíře si nemůže odpočinout, je neustále v pohybu, což v zimě vede k rychlejšímu spalování energetických zásob. Může pak hubnout, i když má dostatek krmiva.

Proč mají parazité ve stájích v zimě žně?

Většina vnějších parazitů, jako jsou blechy, vši nebo roztoči, vyžaduje k přežití stabilní teplotu a blízkost hostitele. Stájové prostředí s hlubokou podestýlkou, omezeným větráním a vysokou koncentrací zvířat vytváří dokonalý inkubátor.

Odborníci z Companion Animal Parasite Council (CAPC) upozorňují, že moderní mírné zimy aktivitu parazitů nezastavují. Například klíšťata se probouzejí k aktivitě již při teplotách nad 5–7 °C. Pokud tedy přijde obleva, riziko přenosu boreliózy či anaplazmózy prudce stoupá. Ve vnitřních prostorách se pak životní cyklus blech (vajíčko–larva–kukla–dospělec) kvůli teplu ze zvířat nezastaví nikdy.

10 nejčastějších chyb, kterými majitelé podporují množení parazitů

Než začnete s léčbou, ověřte si, zda nevědomky parazitům nepomáháte. Toto jsou nejčastější prohřešky v českých chovech:

Pozor na dekování koní

Zima je obdobím dek. Pod dekou vzniká specifické mikroklima – vlhko a teplo přímo na kůži. To je ráj pro vši a všenky. Chovatelé často deku nesundávají týdny, a pak se nestačí divit, v jakém stavu je kůže pod ní. Doporučení: Alespoň jednou týdně koně oddekovat a vykartáčovat.

  1. Podceňování zimní prevence: Spoléhání na mýtus, že mráz vše vyřeší.
  2. Ošetření pouze zvířete, nikoliv prostředí: 95 % populace blech se nenachází na zvířeti, ale v podestýlce a škvírách.
  3. Vysoká vlhkost a špatné větrání: Ideální podmínky pro roztoče a plísně.
  4. Hromadění staré podestýlky: V hlubokém stelivu přežívají larvy a vajíčka měsíce.
  5. Ignorování hlodavců: Myši a potkani jsou hlavními přenašeči blech a roztočů do stájí.
  6. Společné ustájení neošetřených zvířat: Stačí jeden „nakažený“ jedinec a parazité se bleskově rozšíří.
  7. Nedostatečný monitoring: Kontrola srsti až ve chvíli, kdy se zvíře drbe do krve.
  8. Používání nevhodných přípravků: Lidské repelenty mohou být pro zvířata (zejména kočky) toxické.
  9. Absence střídání metod: Dlouhodobé používání stejné chemie vede k rezistenci parazitů.
  10. Zanedbávání hygieny pomůcek: Deky, čisticí pomůcky a postroje jsou častým útočištěm vší a všenek.

Fungují na parazity zvířat babské rady?

Naši předkové bojovali s parazity pomocí přírody. Některé z těchto metod mají racionální jádro, jiné jsou spíše doplňkem k dalším metodám.

Proč je česnek pro kočky tabu?

Obsahuje thiosírany, které jsou pro ně vysoce toxické. U koček způsobují rozpad červených krvinek a následnou vážnou anemii (chudokrevnost). Na rozdíl od lidí kočičí organismus tyto látky neumí zpracovat a i malé množství může být životu nebezpečné. Ještě nebezpečnější je pro ně sušený česnek.

  • Jablečný ocet a česnek: Malé množství v krmivu či vodě může mírně změnit pach potu zvířete, což parazity odpuzuje. Pozor však na dávkování u koní a absolutní zákaz česneku u koček.
  • Rozmarýnový sprej: výluh z rozmarýnu působí jako přírodní repelent. Ještě účinnější jsou však tymiánové silice, které parazity oslabují a činí je zranitelnějšími pro jejich přirozené nepřátele.
  • Křemelina: Mechanicky poškozuje schránky hmyzu. Je účinná v suchém prostředí (pelíšky, boudy), ale nesmí být vdechována zvířaty ani lidmi.

Odborníci se shodují, že přírodní cesty jsou skvělým doplňkem, ale v případě masivního zamoření stájí je nutné sáhnout po komplexním řešení.

Zatočte s roztoči efektivně a ekologicky.

Budoucnost je v biologické ochraně: dravý roztoč jako spojenec

V posledních letech roste zájem o tzv. integrovanou ochranu proti škůdcům. Cílem je omezit chemii a využít jejich přirozené nepřátele. V tomto směru vyniká inovativní přístup, který do českých stájí a chovů přináší biologická ochrana.

Jedním z nejúčinnějších pomocníků je dravý roztoč Macrocheles robustulus. Tento drobný užitečný organismus je pro stájové parazity efektivním predátorem.

Jak funguje Macrocheles robustulus v praxi?

Tento dravý roztoč se v podestýlce, hnojištích a zimovištích aktivně živí vajíčky a larvami mouchy domácí, bodalky stájové a dalších hnojních mušek.

  • Celoroční aktivita: Velkou výhodou je, že je aktivní i při nižších teplotách (množí se již od 15–18 °C).
  • Bezpečnost: Pro koně, psy, skot i lidi je naprosto neškodný – nijak je neobtěžuje, pouze čistí jejich prostředí od budoucích generací otravného hmyzu.
  • Snadná aplikace: Stačí jej rozsypat do míst, kde se parazité líhnou (přístřešky, rošty, okolí hnojišť).

Macrocheles robustulus najdete v produktu MACRO-MITE od Biocont laboratory. Tento způsob regulace je ideální pro ty, kteří hledají cestu, jak regulovat parazity v chovech, ale i sklenících ekologicky. Namísto plošného stříkání insekticidů, na které si hmyz dříve či později vytvoří rezistenci, nasadíte přirozeného dravce, který populaci škůdců udrží pod kontrolou přirozenou cestou.

Zatočte s roztoči efektivně a ekologicky.

Čmelík kuří – noční můra kurníků

Zatímco blechy trápí psy, chovatele drůbeže a okrasného ptactva straší čmelík kuří. Tento drobný roztoč se přes den schovává ve škvírách kurníků (podestýlka, dřevěné spoje, šrouby) a v noci saje krev ptáků. Způsobuje jim obrovský stres, anémii a výrazný pokles snůšky vajec. Čmelíci jsou navíc velmi odolní a rychle si vytvářejí rezistenci na běžnou chemii.

Na ptačí parazity je specialista dravý roztoč Androlaelaps casalis. Najdete ho v produktu Androlis®.

Tito predátoři se přirozeně vyskytují v ptačích hnízdech a v kurníku fungují jako „bezpečnostní agentura“. Efektivně likvidují čmelíky po dobu až 8 týdnů. Pro maximální účinek u silně zamořených chovů se doporučuje kombinace s přírodním doplňkem krmiva AppiCure®. Ten obsahuje rostlinná aromata, která čmelíky oslabují a vyhánějí z těla hostitele přímo do náruče dravých roztočů.

Prevence začíná úklidem a chytrou biologií

Boj s parazity v zimě a na jaře není o jednom rozsypání zázračného přípravku. Je to kombinace poctivé hygieny (výměna steliva, větrání), pravidelného monitoringu zvířat a chytrého využití biologických prostředků.

Pokud do svého arzenálu zařadíte dravé roztoče, získáte spojence, který pracuje za vás 24 hodin denně, aniž by zatěžoval životní prostředí nebo zdraví vašich zvířat.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Biocont.

