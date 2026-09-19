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Z dálky vypadají jako tmavé kameny rozházené po pláži. Jenže kameny se pohybují. Některé právě vylézají z vody, další zadními ploutvemi vyhrabávají jamky a jiné se po nakladení vajec pomalu vracejí zpět do oceánu.
Neobvyklá scéna se právě odehrává na pláži La Escobilla v mexickém státě Oaxaca. Podle údajů zveřejněných v souvislosti s letošní šestou hromadnou snůškou sem dorazilo už více než 330 tisíc karet zelenavých. Jen během necelých 48 hodin jich na písek vylezly tisíce.
A nejde o náhodné shromáždění.
Statisíce želv dostanou stejný nápad
Hromadné kladení vajec má dokonce vlastní jméno. Říká se mu arribada, což ve španělštině jednoduše znamená příchod.
Karety zelenavé se nejprve ve velkém množství shromáždí v moři poblíž pobřeží a potom prakticky současně vyrazí na souš. Během jediné arribady mohou na jednu pláž dorazit desetitisíce až statisíce samic.
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La Escobilla patří k nejvýznamnějším místům hromadného hnízdění karet zelenavých v Mexiku i na světě. Takto hromadně se karety k hnízdění scházejí jen na několika málo plážích.
Proč ale desetitisíce želv najednou dostanou pokyn vyrazit z vody? Právě to vědci dodnes s jistotou nevědí.
Nikdo přesně neví, kdo vydá povel
Teorií existuje několik. Roli mohou hrát vítr vanoucí od moře, fáze Měsíce nebo chemické signály, které mezi sebou samice uvolňují. Žádné vysvětlení ale zatím nedokázalo spolehlivě popsat, proč se právě v určitou chvíli obrovské množství želv zvedne a vyrazí stejným směrem.
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Ne všechny karety se navíc chovají stejně. Některé samice hnízdí samostatně, jiné se účastní arribady a část během jedné sezony oba způsoby střídá.
Když už ale dorazí na pláž, začíná těžká práce.
Samice si zadními ploutvemi vyhrabe v písku hlubší jamku a do ní zpravidla naklade kolem 100 vajec. Během jedné sezony může zahnízdit jednou až třikrát. Potom hnízdo zahrabe a vrací se zpět do moře.
Při více než 330 tisících želvách tak není těžké představit si, jak obrovské množství vajec může během hromadného hnízdění skončit pod povrchem pláže.
Na metr písku připadá boj o místo
Obrovský počet želv má ale i zvláštní nevýhodu. Na nejvytíženějších místech je hnízd tolik, že samice při hloubení nové jamky někdy nechtěně narazí na snůšku, kterou do písku uložila jiná želva před nimi.
Loni dorazilo při jedné zářijové arribadě na La Escobilla přibližně 269 850 želv. Mexické úřady tehdy při průměru stovky vajec na jednu samici odhadovaly, že by se mohlo vylíhnout téměř 27 milionů mláďat.
Samotné nakladení vajec je ale jen začátek.
Teplejší písek znamená více samic
Vejce zůstávají ukrytá pod pískem několik týdnů. U karet zelenavých se mláďata líhnou zpravidla po 50 až 60 dnech. O tom, zda mezi nimi bude více samců, nebo samic, přitom rozhoduje teplota písku.
Obecně platí, že chladnější podmínky vedou k většímu podílu samců, zatímco z teplejšího písku se líhne více samic. U jednotlivých populací se přesné teplotní hranice liší.
Příliš horký písek se může změnit v past
Vyšší teplota písku totiž neznamená pouze větší podíl samic. Pokud je příliš vysoká, může být pro vyvíjející se zárodky smrtelná. S oteplováním se proto vědci obávají nejen stále výraznějšího nepoměru mezi pohlavími, ale i nižší úspěšnosti líhnutí.
Do hry vstupuje také vlhkost písku. Ta ovlivňuje podmínky uvnitř hnízd a vývoj zárodků. Změny srážek, vysychání pobřeží a vysoké teploty tak mohou mít dopad na celou snůšku. Výzkumy přímo z La Escobilla ukazují, že pro vývoj vajec je důležitá hlavně teplota a vlhkost písku.
A tím problémy nekončí. Stoupající hladina oceánu, eroze pobřeží nebo silnější bouře mohou hnízda zaplavit či úplně odplavit.
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Vejce lákají i zloděje
Želvy na La Escobilla během sezony hlídají také lidé. Mexické úřady během sezony nasazují ochranáře, inspektory i příslušníky námořnictva. Cílem je zabránit vykrádání hnízd a rušení samic během kladení.
Jak reálný problém pytláctví stále představuje, ukázal i letošní srpen. Námořnictvo společně s ochranáři tehdy na La Escobilla zajistilo přibližně 5 100 nelegálně odebraných želvích vajec. Po manipulaci už podle úřadů nebyla životaschopná a musela být na pláži pohřbena.
Karety navíc čelí nebezpečí i daleko od hnízdišť. Ohrožují je rybářské sítě, plasty v moři, úbytek vhodných pláží a také srážky s loděmi.
Z milionů vajec začíná další závod
Až se současné snůšky začnou zhruba za dva měsíce líhnout, na pláži se celý obraz obrátí.
Místo velkých samic mířících z oceánu vzhůru po písku se objeví drobná mláďata spěchající opačným směrem. Z hnízd se často vyhrabou téměř současně a podle světla nad horizontem se snaží co nejrychleji najít moře.
Ani tehdy ale nebudou mít vyhráno. Na několikacentimetrové želvy čekají ptáci, krabi, savci i další predátoři. Mexičtí ochranáři už dříve uváděli orientační odhad, že dospělosti se může dožít jen přibližně jedna z tisíce mořských želv.
Právě proto může být pohled na statisíce krunýřů na jediné pláži trochu klamný. Na první pohled to vypadá, že je želv obrovské množství. Ve skutečnosti je to začátek závodu, který zvládne jen zlomek z nich.
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