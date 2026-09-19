Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na pláž La Escobilla dorazilo 330 tisíc želv. Písek zmizel pod krunýři

Natálie Brabcová
  4:00
Nejdřív se na obzoru objeví několik krunýřů. Za chvíli jich jsou tisíce a pláž začne mizet pod želvami. Při letošním hromadném hnízdění už na jediném místě zahnízdilo přes 330 tisíc samic a v písku po nich zůstávají miliony vajec. Jenže právě tam začíná boj, který rozhodne, kolik mláďat se vůbec dostane na svět.

Obsah

Z dálky vypadají jako tmavé kameny rozházené po pláži. Jenže kameny se pohybují. Některé právě vylézají z vody, další zadními ploutvemi vyhrabávají jamky a jiné se po nakladení vajec pomalu vracejí zpět do oceánu.

Neobvyklá scéna se právě odehrává na pláži La Escobilla v mexickém státě Oaxaca. Podle údajů zveřejněných v souvislosti s letošní šestou hromadnou snůškou sem dorazilo už více než 330 tisíc karet zelenavých. Jen během necelých 48 hodin jich na písek vylezly tisíce.

A nejde o náhodné shromáždění.

Statisíce želv dostanou stejný nápad

Hromadné kladení vajec má dokonce vlastní jméno. Říká se mu arribada, což ve španělštině jednoduše znamená příchod.

Karety zelenavé se nejprve ve velkém množství shromáždí v moři poblíž pobřeží a potom prakticky současně vyrazí na souš. Během jediné arribady mohou na jednu pláž dorazit desetitisíce až statisíce samic.

Na indických březích našli 600 mrtvých želv, nejvíc za několik desetiletí

La Escobilla patří k nejvýznamnějším místům hromadného hnízdění karet zelenavých v Mexiku i na světě. Takto hromadně se karety k hnízdění scházejí jen na několika málo plážích.

Proč ale desetitisíce želv najednou dostanou pokyn vyrazit z vody? Právě to vědci dodnes s jistotou nevědí.

Dospělá mořská želva po příchodu na pláž hledá vhodné místo, kde by mohla naklást vejce.

Samice se při hnízdění zahrabává do písku a připravuje místo pro snůšku vajec.

Nikdo přesně neví, kdo vydá povel

Teorií existuje několik. Roli mohou hrát vítr vanoucí od moře, fáze Měsíce nebo chemické signály, které mezi sebou samice uvolňují. Žádné vysvětlení ale zatím nedokázalo spolehlivě popsat, proč se právě v určitou chvíli obrovské množství želv zvedne a vyrazí stejným směrem.

Kousance do hýždí, rukou i zad. Želvy v Chorvatsku napadly několik lidí

Ne všechny karety se navíc chovají stejně. Některé samice hnízdí samostatně, jiné se účastní arribady a část během jedné sezony oba způsoby střídá.

Když už ale dorazí na pláž, začíná těžká práce.

Samice si zadními ploutvemi vyhrabe v písku hlubší jamku a do ní zpravidla naklade kolem 100 vajec. Během jedné sezony může zahnízdit jednou až třikrát. Potom hnízdo zahrabe a vrací se zpět do moře.

Při více než 330 tisících želvách tak není těžké představit si, jak obrovské množství vajec může během hromadného hnízdění skončit pod povrchem pláže.

Na metr písku připadá boj o místo

Obrovský počet želv má ale i zvláštní nevýhodu. Na nejvytíženějších místech je hnízd tolik, že samice při hloubení nové jamky někdy nechtěně narazí na snůšku, kterou do písku uložila jiná želva před nimi.

Loni dorazilo při jedné zářijové arribadě na La Escobilla přibližně 269 850 želv. Mexické úřady tehdy při průměru stovky vajec na jednu samici odhadovaly, že by se mohlo vylíhnout téměř 27 milionů mláďat.

Samotné nakladení vajec je ale jen začátek.

Želví vejce zůstávají několik týdnů ukrytá pod pískem, kde se vyvíjejí mláďata.

Po vylíhnutí mláďat zůstávají v hnízdě prázdné skořápky, ale také vejce, z nichž se mláďata nevylíhla.

Teplejší písek znamená více samic

Vejce zůstávají ukrytá pod pískem několik týdnů. U karet zelenavých se mláďata líhnou zpravidla po 50 až 60 dnech. O tom, zda mezi nimi bude více samců, nebo samic, přitom rozhoduje teplota písku.

Obecně platí, že chladnější podmínky vedou k většímu podílu samců, zatímco z teplejšího písku se líhne více samic. U jednotlivých populací se přesné teplotní hranice liší.

Příliš horký písek se může změnit v past

Vyšší teplota písku totiž neznamená pouze větší podíl samic. Pokud je příliš vysoká, může být pro vyvíjející se zárodky smrtelná. S oteplováním se proto vědci obávají nejen stále výraznějšího nepoměru mezi pohlavími, ale i nižší úspěšnosti líhnutí.

Do hry vstupuje také vlhkost písku. Ta ovlivňuje podmínky uvnitř hnízd a vývoj zárodků. Změny srážek, vysychání pobřeží a vysoké teploty tak mohou mít dopad na celou snůšku. Výzkumy přímo z La Escobilla ukazují, že pro vývoj vajec je důležitá hlavně teplota a vlhkost písku.

A tím problémy nekončí. Stoupající hladina oceánu, eroze pobřeží nebo silnější bouře mohou hnízda zaplavit či úplně odplavit.

Další významný živočich je na pokraji vyhubení, a to kvůli lidské činnosti

Vejce lákají i zloděje

Želvy na La Escobilla během sezony hlídají také lidé. Mexické úřady během sezony nasazují ochranáře, inspektory i příslušníky námořnictva. Cílem je zabránit vykrádání hnízd a rušení samic během kladení.

Jak reálný problém pytláctví stále představuje, ukázal i letošní srpen. Námořnictvo společně s ochranáři tehdy na La Escobilla zajistilo přibližně 5 100 nelegálně odebraných želvích vajec. Po manipulaci už podle úřadů nebyla životaschopná a musela být na pláži pohřbena.

Karety navíc čelí nebezpečí i daleko od hnízdišť. Ohrožují je rybářské sítě, plasty v moři, úbytek vhodných pláží a také srážky s loděmi.

První cesta k oceánu začíná hned po vylíhnutí. Několikacentimetrová mláďata...
Po vylíhnutí se mláďata karet vydávají přes písek směrem k moři. Jen zlomek z...

Z milionů vajec začíná další závod

Až se současné snůšky začnou zhruba za dva měsíce líhnout, na pláži se celý obraz obrátí.

Místo velkých samic mířících z oceánu vzhůru po písku se objeví drobná mláďata spěchající opačným směrem. Z hnízd se často vyhrabou téměř současně a podle světla nad horizontem se snaží co nejrychleji najít moře.

Ani tehdy ale nebudou mít vyhráno. Na několikacentimetrové želvy čekají ptáci, krabi, savci i další predátoři. Mexičtí ochranáři už dříve uváděli orientační odhad, že dospělosti se může dožít jen přibližně jedna z tisíce mořských želv.

Právě proto může být pohled na statisíce krunýřů na jediné pláži trochu klamný. Na první pohled to vypadá, že je želv obrovské množství. Ve skutečnosti je to začátek závodu, který zvládne jen zlomek z nich.

Týrání želvy v Egyptě. Turista Láďa se jí podepsal nožem do krunýře
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hřib královský do košíku nepatří. Za utržení hrozí až 100 000 Kč

Hřib královský (Butyriboletus regius)

Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem. Jenže ne všechno, co vypadá lákavě a je jedlé, smí skončit ve vašem košíku. Některé vzácné druhy jako hřib...

Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?

ilustrační snímek

Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....

KVÍZ: Poznáte uniformy a jejich součásti podle obrázku?

Rakousko-uherská generalita

Uniformy armády se během let měnily. Poznáte je podle fotografie?

Když traviny zdánlivě pohlcují dům, vytvoří zahrada dokonalou kulisu a soukromí

Zahrada v travinách v Českém ráji od zahradní designérky a projektantky Dity...

Běžná parcela o velikosti 880 metrů čtverečních a kolem zástavba dalších rodinných domů. Co s tím, když jste si vysnili soukromí uprostřed zeleně, stejně jako majitelé moderního minimalistického domu...

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

Premium
Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

Na pláž La Escobilla dorazilo 330 tisíc želv. Písek zmizel pod krunýři

Přes 330 tisíc želv dorazilo na jih Mexika, jejich přežití ohrožuje změna...

Nejdřív se na obzoru objeví několik krunýřů. Za chvíli jich jsou tisíce a pláž začne mizet pod želvami. Při letošním hromadném hnízdění už na jediném místě zahnízdilo přes 330 tisíc samic a v písku...

19. září 2026

Pivoňky přesaďte ještě v září. O kvetení rozhodne pět centimetrů

Dělení a přesazování bylinných pivoněk se provádí na konci srpna a v září. Očka musejí při výsadbě zůstat nejvýše pět centimetrů pod povrchem půdy.

Pivoňky vydrží na jednom místě desítky let, při přesazování však špatně odpouštějí chyby. Rozhoduje správný termín, slunné stanoviště a především hloubka, do které uložíte jejich očka. Pokud skončí...

19. září 2026

Cold brew coffee je šetrnější k žaludku a pomáhá rychleji spalovat tuky

Cold Brew Coffee si snadno připravíte i doma.

Dalo by se o ní s lehkou nadsázkou říci, že je to taková „káva na hubnutí“. Každopádně tato novinka umí ochladit, dodat živiny a ještě pomoci s hubnutím. Léto už sice pomalu doznívá, ale užijme si...

19. září 2026

Největšího netopýra Evropy poprvé chytili v Česku. Má skoro půlmetrové rozpětí

Netopýr obrovský byl poprvé odchycen v Česku. (16. září 2026)

Významný den české chiropterologie. Tak okomentoval středeční hlubokou noc zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Se svými dvěma studenty se mu totiž vůbec poprvé na území...

18. září 2026  13:32

Houby porostou i v říjnu. Co radí mykoložka i ČHMÚ

Košíky ještě není čas schovávat. Houby mohou při příznivém počasí růst i v...

Plné košíky možná teprve přijdou. Houby se v českých lesích po dlouhém čekání konečně objevují a podle mykologů nemusí zářím sezona rozhodně skončit. Pokud bude dál pršet a nepřijdou dlouhotrvající...

18. září 2026  12:54

Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech

ilustrační snímek

Po vlně srážek se české lesy probudily k životu a v řadě regionů právě začíná podzimní houbařská vlna. Celorepublikový průměr mykoindexu dosahuje hodnoty 56 ze 100, což značí velmi dobré celkové...

18. září 2026  9:38

Myši stačí otvor šest milimetrů. Obvod domu projděte dřív, než koupíte pasti

Taková díra je pro myšku jako obří vrata. Dokáže se protáhnout mnohem menším...

S prvním podzimním ochlazením se do domů, sklepů a chalup začínají stahovat hlodavci, kteří do té doby spokojeně žili venku. Než ale bezhlavě nakoupíte zásobu pastiček, vyplatí se zkontrolovat obvod...

18. září 2026

Nestačí, že je hospodská dříč. Pozvedlo Ano, šéfe s Pohlreichem Hamrovku?

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka

Ryze ženské osazenstvo kuchyně i ryze ženská obsluha venkovské restaurace Hamrovka přivítaly štáb pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem v čele v Dobřívě na Rokycansku. Po zásluze je pochválil za...

18. září 2026

Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?

ilustrační snímek

Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....

18. září 2026

Sýkorky koňadry umějí být krvelačné. Jiné ptáky dokážou i zabít, říká ornitoložka

Premium
Marie Provazníková

Proč na česká krmítka nejčastější přilétávají právě sýkorky koňadry? Jak to, že jsou pojmenované podle koně, a k čemu potřebují vidět UV záření? To vysvětluje přírodovědkyně Marie Provazníková, jež...

17. září 2026

Prodej domu Staroholická, Holice
Prodej domu Staroholická, Holice

Staroholická, Holice - Staré Holice, okres Pardubice
4 650 000 Kč

Více z nabídky 110 725 nemovitostí

Česko limit na houby nezná. Za hranicí se košík počítá na kilogramy

Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce

Zatímco český houbař bere víkendový výlet do lesa s košíkem jako svaté národní právo, za hranicemi se z nevinného koníčku stává kafkovská noční můra plná absurdních nařízení. Představte si, že musíte...

17. září 2026

Místo biče aerodynamický třesk. Jak se z pracovního nástroje stala zábava

V práskání bičem se po celém světě pořádají soutěže.

Práskání bičem už dávno není jen výsadou pastýřů a honáků dobytka. Člen americké Bičařské síně slávy Martin Štulla v rozhovoru přibližuje, jak se z praktického nástroje stal sport i vášeň.

17. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet