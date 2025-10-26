Správné zazimování je nezbytné pro nastartování jejich imunity, vitality, a dokonce i reprodukce. A pokud to uděláte dobře, bude vaše želva na jaře odpočatá na další akci, klidně i s mistrem Třískou.
Musí se želva zazimovat?
Ne každá želva je hibernátor. Jen pokud pochází z mírného či chladnějšího pásma. Tropické druhy, jako je želva pardálí, zimovat nemusejí, umělá hibernace by pro ně mohla být naopak riskantní. Než zazimujete, ujistěte se, jaký druh chováte. A mimochodem, vtípek o zazimování želvy v mrazáku sice pobaví, ale prosím, nikdy to nezkoušejte! Želvě byste mohli fatálně ublížit. Mrazuvzdornou verzi z ní neuděláte.
Mise začíná: Vyprázdnit žaludek a najít bunkr
S přípravou začněte už na podzim, ideálně od října, v závislosti na počasí. Želva vám sice neuteče, ale správná průprava je nezbytná.
- Zdravotní kontrola: Zimovat byste měli pouze zcela zdravé jedince, ideálně alespoň dva roky staré. Pro velmi mladé nebo nemocné želvy se hibernaci doporučuje vynechat.
- Stop krmení: Želva by neměla mít v žaludku zbytky potravy, protože ty by mohly během spánku kvasit a způsobit otravu. Postupně snižujte dávky potravy a vystavení dennímu osvětlení.
- Hydratace: I když želva nejí, musí mít neustále přístup k čisté vodě a pravidelně ji koupejte ve vlažné vodě, aby zůstala hydratovaná a vyprázdnila se.
- Hledání bunkru: Jakmile želva sama omezí aktivitu, je čas na zimoviště. Jak se zazimovává želva? Potřebuje stabilní teplotu v rozmezí 2 °C až 8 °C. Většina chovatelů volí chladný sklep, garáž nebo speciální plastový box v lednici, samozřejmě vyhrazené jen pro želvu. Krabice musí mít větrací otvory a musí být zabezpečená proti hlodavcům.
Hibernace v lednici: Kdy dát želvu do lednice?
Lednice je skvělá pro chovatele, kteří nemají stálý sklep. Kdy dát želvu do lednice? Až ve chvíli, kdy je zcela neaktivní a vyprázdněná. Tedy obvykle na konci října nebo na začátku listopadu.
- Ideální teplota: Zásuvka na zeleninu, kde je teplota stabilně v rozmezí 3 až 7 °C.
- Délka spánku: Želva by měla spát v zimě obvykle 8 až 12 týdnů, dospělí jedinci maximálně 4 měsíce.
- Kontrola: Želvu pravidelně kontrolujte. Měla by pouze mírně hubnout (maximálně 1 % hmotnosti za měsíc). Pokud hubne rychleji, je nutné ji probudit, protože úbytek váhy signalizuje potíže.
Odzimování želvy: Nové dobrodružství želv Ninja začíná!
Když se blíží konec února až začátek dubna, nastává čas na odzimování želvy. Stejně jako u usínání, i probouzení musí být postupné, abyste želvě nezpůsobili teplotní šok.
- Postupné teplo: Přesuňte box do mírně teplejšího prostředí, dokud se želva nezačne sama probírat.
- Hydratační rituál: Jak vzbudit želvu ze zimního spánku? Nezapomeňte na teplou koupel! To je zásadní pro hydrataci a nastartování metabolismu.
- Zpět do akce: Postupně zvyšujte teplotu v teráriu a nabízejte čerstvou, oblíbenou potravu. Pokud želva do několika dní nezačne jíst, vyhledejte veterináře.
Správně zazimovaná želva bude odpočatá, plná energie a na jaře připravena na další akční rok!