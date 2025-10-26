Zazimování želvy není věda. Stačí dodržet pár základních pravidel

Ivana Vaňkátová
  4:00
Chováte suchozemskou želvu? Pak víte, že na podzim ji čeká důležitá mise. Nastává čas na zazimování želvy! Pro evropské druhy, jako jsou želvy Testudo hermanni (vroubená) nebo Testudo graeca (žlutohnědá), není zimní spánek jen rozmar, ale součást přirozeného životního cyklu.
Želva zelenavá je chráněná úmluvou CITES. Mezi českými chovateli je velmi oblíbená a tak se nezřídka stává, že ji z Balkánu lidé pašují. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Správné zazimování je nezbytné pro nastartování jejich imunity, vitality, a dokonce i reprodukce. A pokud to uděláte dobře, bude vaše želva na jaře odpočatá na další akci, klidně i s mistrem Třískou.

Musí se želva zazimovat?

Ne každá želva je hibernátor. Jen pokud pochází z mírného či chladnějšího pásma. Tropické druhy, jako je želva pardálí, zimovat nemusejí, umělá hibernace by pro ně mohla být naopak riskantní. Než zazimujete, ujistěte se, jaký druh chováte. A mimochodem, vtípek o zazimování želvy v mrazáku sice pobaví, ale prosím, nikdy to nezkoušejte! Želvě byste mohli fatálně ublížit. Mrazuvzdornou verzi z ní neuděláte.

Nejrozšířenější suchozemská želva chovaná u nás je zelenavá.

Mise začíná: Vyprázdnit žaludek a najít bunkr

S přípravou začněte už na podzim, ideálně od října, v závislosti na počasí. Želva vám sice neuteče, ale správná průprava je nezbytná.

  1. Zdravotní kontrola: Zimovat byste měli pouze zcela zdravé jedince, ideálně alespoň dva roky staré. Pro velmi mladé nebo nemocné želvy se hibernaci doporučuje vynechat.
  2. Stop krmení: Želva by neměla mít v žaludku zbytky potravy, protože ty by mohly během spánku kvasit a způsobit otravu. Postupně snižujte dávky potravy a vystavení dennímu osvětlení.
  3. Hydratace: I když želva nejí, musí mít neustále přístup k čisté vodě a pravidelně ji koupejte ve vlažné vodě, aby zůstala hydratovaná a vyprázdnila se.
  4. Hledání bunkru: Jakmile želva sama omezí aktivitu, je čas na zimoviště. Jak se zazimovává želva? Potřebuje stabilní teplotu v rozmezí 2 °C až 8 °C. Většina chovatelů volí chladný sklep, garáž nebo speciální plastový box v lednici, samozřejmě vyhrazené jen pro želvu. Krabice musí mít větrací otvory a musí být zabezpečená proti hlodavcům.
Brněnské zoo se podařil už druhý úspěšný odchov kriticky ohrožené želvy...

Hibernace v lednici: Kdy dát želvu do lednice?

Lednice je skvělá pro chovatele, kteří nemají stálý sklep. Kdy dát želvu do lednice? Až ve chvíli, kdy je zcela neaktivní a vyprázdněná. Tedy obvykle na konci října nebo na začátku listopadu.

  • Ideální teplota: Zásuvka na zeleninu, kde je teplota stabilně v rozmezí 3 až 7 °C.
  • Délka spánku: Želva by měla spát v zimě obvykle 8 až 12 týdnů, dospělí jedinci maximálně 4 měsíce.
  • Kontrola: Želvu pravidelně kontrolujte. Měla by pouze mírně hubnout (maximálně 1 % hmotnosti za měsíc). Pokud hubne rychleji, je nutné ji probudit, protože úbytek váhy signalizuje potíže.
Mládě želvy ostruhaté. Pohlaví bude zřejmé až za několik let.

Odzimování želvy: Nové dobrodružství želv Ninja začíná!

Když se blíží konec února až začátek dubna, nastává čas na odzimování želvy. Stejně jako u usínání, i probouzení musí být postupné, abyste želvě nezpůsobili teplotní šok.

  1. Postupné teplo: Přesuňte box do mírně teplejšího prostředí, dokud se želva nezačne sama probírat.
  2. Hydratační rituál: Jak vzbudit želvu ze zimního spánku? Nezapomeňte na teplou koupel! To je zásadní pro hydrataci a nastartování metabolismu.
  3. Zpět do akce: Postupně zvyšujte teplotu v teráriu a nabízejte čerstvou, oblíbenou potravu. Pokud želva do několika dní nezačne jíst, vyhledejte veterináře.

Správně zazimovaná želva bude odpočatá, plná energie a na jaře připravena na další akční rok!

Krmítko v americkém Ohiu

