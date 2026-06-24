Řidič nákladního vozu převážel více než 400 úlů, v každém bylo odhadem přes 60 tisíc včel. Při cestě do Severní Dakoty však podle dostupných informací špatně odbočil, dostal se do obytné čtvrti a při prudkém průjezdu zatáčkou skončil s kamionem v příkopu.
Následky byly okamžité – z poškozených úlů se vyrojily miliony včel a okolí se na několik hodin proměnilo v obří včelín. „Teď to nejvíc odnášejí místní psi, které napadají,“ říká jeden ze záchranářů ve videu.
Na pomoc přispěchali místní včelaři, kteří se snažili zachránit alespoň část rojů. Jeden z dobrovolníků odhadl, že přežije zhruba čtvrtina úlů. Rozhodující jsou podle něj včelí královny, protože bez nich kolonie dlouhodobě nepřežijí.
Není zatím jasné, kolik lidí utrpělo žihadla, jisté ale je, že na podobnou dopravní nehodu obyvatelé texaského městečka jen tak nezapomenou.