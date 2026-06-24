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Zavřete se doma a vše utěsněte, venku jsou miliony včel, varovaly úřady v USA

Petra Škraňková
  16:48
Velmi neobvyklý poplach zažili obyvatelé okresu Orange v americkém státě Texas. Kamion převážející stovky včelích úlů havaroval v obytné oblasti a do okolí se po nehodě rozletělo přibližně 24 milionů včel. Úřady lidem doporučily zavřít okna a zůstat doma.

Řidič nákladního vozu převážel více než 400 úlů, v každém bylo odhadem přes 60 tisíc včel. Při cestě do Severní Dakoty však podle dostupných informací špatně odbočil, dostal se do obytné čtvrti a při prudkém průjezdu zatáčkou skončil s kamionem v příkopu.

Následky byly okamžité – z poškozených úlů se vyrojily miliony včel a okolí se na několik hodin proměnilo v obří včelín. „Teď to nejvíc odnášejí místní psi, které napadají,“ říká jeden ze záchranářů ve videu.

24 milionů včel na svobodě. Po nehodě kamionu uzavřeli část Texasu
Při nehodě náklaďáku v Texasu uletěly miliony včel.
Při nehodě náklaďáku v Texasu uletěly miliony včel.
Při nehodě náklaďáku v Texasu uletěly miliony včel.
8 fotografií

Na pomoc přispěchali místní včelaři, kteří se snažili zachránit alespoň část rojů. Jeden z dobrovolníků odhadl, že přežije zhruba čtvrtina úlů. Rozhodující jsou podle něj včelí královny, protože bez nich kolonie dlouhodobě nepřežijí.

Není zatím jasné, kolik lidí utrpělo žihadla, jisté ale je, že na podobnou dopravní nehodu obyvatelé texaského městečka jen tak nezapomenou.

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Zavřete se doma a vše utěsněte, venku jsou miliony včel, varovaly úřady v USA

24 milionů včel na svobodě. Po nehodě kamionu uzavřeli část Texasu

Velmi neobvyklý poplach zažili obyvatelé okresu Orange v americkém státě Texas. Kamion převážející stovky včelích úlů havaroval v obytné oblasti a do okolí se po nehodě rozletělo přibližně 24 milionů...

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