Pro zvířata totiž Slunce nepředstavuje jen zdroj tepla, ale funguje jako neomylný biologický budík, kompas a kalendář. Co přesně se děje v jejich těle, když uprostřed dne náhle nastane tma, a jak můžete během tohoto úkazu zajistit bezpečí a klid pro své psy a kočky?
Proč zvířata zatmění zmate?
Z pohledu evoluční biologie a etologie reagují zvířata na zatmění Slunce ze dvou hlavních důvodů: kvůli narušení vnitřních biorytmů a kvůli takzvanému „efektu lidského zrcadlení“.
1. Kolaps cirkadiánního rytmu: Většina živých organismů se řídí cirkadiánním rytmem – vnitřními hodinami, které jsou pevně navázány na střídání světla a tmy. Tyto hodiny řídí uvolňování hormonů (například melatoninu), které zvířatům říkají, kdy mají lovit, kdy spát a kdy se schovat před predátory.
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Když při zatmění začne prudce klesat intenzita světla a současně klesne teplota vzduchu, zvířecí mozek dostane okamžitý signál: „Nastal večer, je čas jít spát“. Podle studií publikovaných National Center for Biotechnology Information (NCBI) se tento jev projevuje napříč celou faunou:
- Denní ptáci náhle přeruší let a v tichosti usedají na větve.
- Včely a mouchy se bleskově vracejí do úlů a přestávají létat.
- Pavouci z čeledi křižákovitých začínají podle výzkumů National Geographic během zatmění strhávat své sítě, což běžně dělají až po soumraku.
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Jakmile se ale Slunce po několika minutách znovu objeví, zvířata zažijí další šok. Tento bleskový přechod ze dne do noci a zpět vyvolává u mnoha druhů akutní stres, protože neodpovídá žádnému přirozenému vzorci v přírodě.
2. Psychologie davu a lidské emoce: U domácích zvířat a zvířat v zoologických zahradách hraje obrovskou roli lidské chování. Výzkumy ukazují, že domácí mazlíčci často nereagují na samotnou tmu, ale spíše na změnu nálady svých majitelů.
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Pokud se lidé shromažďují v hloučcích, hlasitě projevují emoce, ukazují na oblohu nebo panikaří, zvířata tento neklid vycítí. Jelikož nedokážou pochopit příčinu lidského vzrušení, interpretují situaci jako potenciální hrozbu.
Jak připravit domácí mazlíčky
Dobrá zpráva je, že pro běžného indoorového psa nebo kočku nepředstavuje zatmění přímé nebezpečí. Přesto experti z American Animal Hospital Association (AAHA) doporučují dodržovat několik základních preventivních opatření:
1. Nechte je doma a zatáhněte závěsy. Nejbezpečnějším místem pro vašeho mazlíčka je během zatmění interiér domu.
- Zabraňte únikům: Venku může kvůli neobvyklé atmosféře a hluku vzniknout zmatek. Vylekané zvíře by mohlo v panice utéct.
- Simulujte běžný den: Zatáhněte žaluzie nebo závěsy a rozsviťte v bytě běžná světla. Tím minimalizujete vizuální dopad náhlého setmění venku.
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2. Nenuťte je dívat se na oblohu (a zapomeňte na brýle). Lidé mají přirozenou zvědavost dívat se do Slunce, zvířata nikoliv – mají vyvinutý silný reflex, který jim velí do ostrého světla přímo nehledět.
- Žádné focení ani experimenty: Nikdy zvíře neotáčejte směrem ke Slunci ani ho nenutíte vzhlížet nahoru. Přímý pohled do neúplného zatmění může nenávratně poškodit jejich sítnici stejně jako lidskou.
- Nedávejte jim ochranné brýle: Speciální papírové brýle na zatmění zvířatům anatomicky nesedí. Snaha nasadit jim je na hlavu jim způsobí zbytečný stres a budou se je snažit tlapami strhnout, čímž by si mohli ublížit.
3. Zachovejte absolutní klid a rutinu. Zvířata milují předvídatelnost.
- Pokud se chystá zatmění, naplánujte si krmení a venčení s dostatečným předstihem, ještě před začátkem úkazu.
- Pokud během zatmění váš pes začne kňučet, schovávat se nebo nervózně přecházet po místnosti, mluvte na něj klidným, tichým hlasem. Můžete pustit rádio nebo televizi jako zvukovou kulisu.
4. Zkontrolujte identifikační prvky. Pro strach z nepředvídatelných situací platí stejné pravidlo jako při silvestrovských ohňostrojích. Předem se ujistěte, že má váš pes či kočka správně aktualizovaný mikročip v registru a na obojku nosí známku s vaším telefonním číslem.
Kdyby se přece jen venku něčeho lekl a vytrhl se z vodítka, výrazně to usnadní jeho bezpečný návrat domů. Zatmění Slunce je pro přírodu výjimečnou událostí.
Když zajistíte, aby ho vaši čtyřnozí přátelé přečkali v klidu obývacího pokoje, budete si moci tento jedinečný nebeský úkaz užít zcela bez starostí.