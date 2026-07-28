Dlouholetý výzkum volně žijících svišťů v horách Colorada nabral neobvyklý směr. Aby si zajistili peníze na pokračování terénní práce v okolí Gothicu ve státě Colorado, vědci si na platformě OnlyFans založili účet s názvem OnlyMarms. Jak podrobně popsal deník The New York Times, projekt vedený biologem Danielem Blumsteinem z Kalifornské univerzity v Los Angeles má pokrýt nezbytné náklady na vybavení poté, co přišly škrty ve federálním rozpočtu.
Populaci svišťů vědci nepřetržitě sledují od roku 1962 a nashromáždili tak desítky let vědeckých dat o tom, jak si tito hlodavci poradí s predátory, se sociálními vztahy uvnitř kolonie i s proměnami prostředí. Blumstein upozornil, že příjmy z platformy nemají nahradit plnohodnotný vládní vědecký grant, mají ale pomoct pokrýt bezprostřední provozní výdaje – baterie, ušní známky a terénní vybavení. Podpořit tým mohou zájemci přímo přes předplatitelskou stránku OnlyMarms.
Přes rodinný obsah provázely start komplikace
Obsah nahrávaný na účet je striktně rodinný. Soustředí se výhradně na přirozené chování zvířat, před kamerou se neobjevuje žádný člověk. Server Live Science zdůrazňuje, že předplatitelé vidí záběry svišťů, kteří ve svém přirozeném prostředí jedí, vyhřívají se na slunci, komunikují spolu, pískají nebo jsou jednoduše roztomilí. Start provázela krátká komplikace: platforma účet dočasně pozastavila, protože Blumsteinův doklad totožnosti neodpovídal tvářím svišťů z ověřovacích videí. Problém se však krátce nato podařilo vyřešit.
Finanční výnos zůstává skromný. Účet zaznamenal zhruba 735 návštěv, 44 předplatitelů a přibližně 650 dolarů v dobrovolných příspěvcích. Celý vědecký projekt z těchto peněz financovat nelze, podle týmu však pomáhají nakoupit potřebné vybavení k bezpečnému značení a sledování zvířat v terénu – a udržet tak jedinečný soubor biologických dat, který vzniká několik desetiletí.
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Kromě placeného obsahu se Blumsteinův tým snaží svůj výzkum propagovat i dalšími způsoby. Po vzoru národního parku Katmai, který se mezi fanoušky divoké přírody proslavil díky své akci Fat Bear Week, se například rozhodli letos uspořádat soutěž o nejvypasenějšího sviště.