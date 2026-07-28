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Zapomeňte na modelky. Na OnlyFans teď válí svišti z Colorada

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Vědci, kteří v Coloradu sledují proslulou populaci svišťů žlutobřichých, sáhli po nečekané crowdfundingové platformě, aby udrželi při životě jednu z nejdéle běžících studií volně žijících živočichů na světě.

Dlouholetý výzkum volně žijících svišťů v horách Colorada nabral neobvyklý směr. Aby si zajistili peníze na pokračování terénní práce v okolí Gothicu ve státě Colorado, vědci si na platformě OnlyFans založili účet s názvem OnlyMarms. Jak podrobně popsal deník The New York Times, projekt vedený biologem Danielem Blumsteinem z Kalifornské univerzity v Los Angeles má pokrýt nezbytné náklady na vybavení poté, co přišly škrty ve federálním rozpočtu.

live_science

OnlyMarms!

A team of UCLA scientists has resorted to posting content on OnlyFans to raise money for research amid huge federal funding cuts to U.S. science. But the videos aren't of themselves, they're exclusive recordings of marmots.

Full article link in bio

#livescience #marmots #research #sciencefunding #onlymarms @rmblmarmotproject

23. července 2026 v 17:46, příspěvek archivován: 27. července 2026 v 12:46
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Populaci svišťů vědci nepřetržitě sledují od roku 1962 a nashromáždili tak desítky let vědeckých dat o tom, jak si tito hlodavci poradí s predátory, se sociálními vztahy uvnitř kolonie i s proměnami prostředí. Blumstein upozornil, že příjmy z platformy nemají nahradit plnohodnotný vládní vědecký grant, mají ale pomoct pokrýt bezprostřední provozní výdaje – baterie, ušní známky a terénní vybavení. Podpořit tým mohou zájemci přímo přes předplatitelskou stránku OnlyMarms.

Přes rodinný obsah provázely start komplikace

Obsah nahrávaný na účet je striktně rodinný. Soustředí se výhradně na přirozené chování zvířat, před kamerou se neobjevuje žádný člověk. Server Live Science zdůrazňuje, že předplatitelé vidí záběry svišťů, kteří ve svém přirozeném prostředí jedí, vyhřívají se na slunci, komunikují spolu, pískají nebo jsou jednoduše roztomilí. Start provázela krátká komplikace: platforma účet dočasně pozastavila, protože Blumsteinův doklad totožnosti neodpovídal tvářím svišťů z ověřovacích videí. Problém se však krátce nato podařilo vyřešit.

Finanční výnos zůstává skromný. Účet zaznamenal zhruba 735 návštěv, 44 předplatitelů a přibližně 650 dolarů v dobrovolných příspěvcích. Celý vědecký projekt z těchto peněz financovat nelze, podle týmu však pomáhají nakoupit potřebné vybavení k bezpečnému značení a sledování zvířat v terénu – a udržet tak jedinečný soubor biologických dat, který vzniká několik desetiletí.

Zoologické zahrady a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla

Kromě placeného obsahu se Blumsteinův tým snaží svůj výzkum propagovat i dalšími způsoby. Po vzoru národního parku Katmai, který se mezi fanoušky divoké přírody proslavil díky své akci Fat Bear Week, se například rozhodli letos uspořádat soutěž o nejvypasenějšího sviště.

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