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Fotky zanedbaných psů ze Šumavy. Jsou na tom špatně, hlásí azyl

Zuzana Vacková
  15:01
Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi...

Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi obcemi Zbytiny a Křišťanov. | foto: Policie České republiky

Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi...
Všichni psi byli silně znečištění.
Všichni psi byli masivně zablešení a doslova obsypaní přisátými klíšťaty.
Klíšťata měli kolem očí, v uších, na břiše, ve slabinách i na dalších místech.
7 fotografií
Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi obcemi Zbytiny a Křišťanov na Prachaticku. Jde o křížence labradoodla, tedy v současnosti velmi žádaného plemene, za jehož štěňata si běžně chovatelé říkají desítky tisíc korun.

Labradoodle je kříženec labradorského retrívra a pudla. V 80. letech 20. století se tuto rasu pokoušeli vytvořit v Austrálii. Právě tady došlo ke snaze o vznik vodícího psa, jehož srst bude méně dráždivá pro alergiky.

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Odchyt psů si vyžádal zranění

Na psy upozornil muž, který projížděl po lesní cestě na kole. V porostu si všiml čtyř odrostlých štěňat bez obojků, dal jim vodu a zavolal na linku 158. Na místo následně vyjeli volarští policisté, kteří přivolali také pracovníka odchytové služby z Prachatic.

Podle jeho prvotního odhadu šlo o přibližně osm až deset měsíců staré psy, kteří byli silně zanedbaní a zřejmě ponechaní v lese svému osudu. Následoval několikahodinový a velmi náročný odchyt.

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„Po náročném zásahu, který probíhal za asistence Policie ČR, se nám podařilo bezpečně odchytit všechny čtyři psy,“ uvedl Azyl Nová Pec na svém facebookovém profilu. Psi byli podle pracovníků azylu velmi plaší. Jeden z nich během odchytu zaútočil a pracovník azylu utrpěl několik kousanců a škrábanců, kvůli kterým musel vyhledat chirurgickou pohotovost.

Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi obcemi Zbytiny a Křišťanov.
Všichni psi byli silně znečištění.
Všichni psi byli masivně zablešení a doslova obsypaní přisátými klíšťaty.
Klíšťata měli kolem očí, v uších, na břiše, ve slabinách i na dalších místech.
7 fotografií

Psi byli podvyživení, plní blech a klíšťat

Následující den absolvovali všichni čtyři psi vstupní veterinární prohlídku a základní ošetření. Jejich zdravotní stav byl podle azylu velmi špatný.

„Všichni byli silně znečištění, ve zhoršeném výživovém stavu, masivně zablešení a doslova obsypaní přisátými klíšťaty kolem očí, v uších, na břiše, ve slabinách i na dalších místech,“ popsal Azyl Nová Pec. Veterinární vyšetření naštěstí neodhalilo příznaky infekčního onemocnění.

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Ani jeden ze psů neměl identifikační mikročip. Kvůli jejich strachu z lidí a obtížné manipulaci bylo nutné všechny čtyři krátkodobě uspat. Veterinář jim odstranil dostupná klíšťata, aplikoval čipy, očkování proti vzteklině, odčervení a přípravky proti blechám, klíšťatům a dalším vnějším parazitům. Zákroky podle azylu proběhly bez komplikací.

Silně nedůvěřiví a vystrašení

Psi jsou nyní umístěni v karanténních kotcích, kde pracovníci pravidelně sledují jejich zdravotní stav. Jejich psychická kondice je však podle azylu znepokojivá.

„Pejsci nejsou zvyklí na běžný kontakt s člověkem, jsou silně nedůvěřiví, vystrašení a chovají se téměř jako polodivoká zvířata. Nevíme přesně, čím si prošli, ale jejich chování napovídá, že dosavadní život rozhodně nebyl jednoduchý,“ uvedl azyl.

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V péči zařízení budou muset zůstat nejméně dva měsíce. Nejprve je čeká povinná karanténa, pokračující veterinární péče a náročná socializace. V tuto chvíli proto žádný ze psů není určený k adopci. O jejich případném umístění do nových rodin bude možné rozhodnout až podle dalšího vývoje jejich fyzického a psychického stavu a po splnění podmínek příslušných úřadů.

Policisté případ prověřují jako možné přestupkové jednání neznámého pachatele podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zároveň hledají majitele psů a žádají veřejnost o pomoc. Lidé, kteří psy poznávají nebo vědí, kdo je mohl v lese zanechat, mohou kontaktovat policii prostřednictvím linky 158.

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