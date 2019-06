Za stokorunu na záchranu koní Převalského vám přijde pohled z Mongolska

11:29 , aktualizováno 11:29

Necelé dva týdny zbývají do devátého transportu dalších klisen koní Převalského ze Zoo Praha do mongolských stepí. V Dolním Dobřejově už čeká osm adeptek, čtyři mají odletět. Kdokoliv může pomoci vypravit je na dlouhou cestu a dostane za to z Mongolska pohlednici s podpisy členů realizačního týmu.