Z pastviny až na evropské pódium: Příběh Ekofarmy Kateřina

Hlavním produktem farmy jsou plemenná zvířata – tedy živé krávy a býci určení pro další chov, nikoli pro přímý prodej masa či mléka. Tito šlechtění jedinci odcházejí k jiným farmářům, kde pomáhají zlepšovat kvalitu stád a přinášejí nové genetické linie. Díky neúnavné a systematické péči odvážejí uznání i ze zahraničí – třeba v roce 2017 z prestižní pařížské výstavy SIMAGENA, kde mladý býk Bláha ze Sv. Kateřiny získal 3. místo v silné mezinárodní konkurenci. V roce 2022 pak farma za svoji celoživotní práci a přínos v oblasti ekologického zemědělství získala titul Nejlepší Ekofarma roku.
Zdejší hospodaření má rytmus přírody, potkává se v něm hluboký respekt ke krajině i ke každému zvířeti a odpovědnost za to, předat půdu a farmu v lepším stavu, než ji rodina Loosových dostala od předchozích generací. Podívejte se na krátkou reportáž, která vám otevře dveře k životu, kde každodennost znamená zodpovědnost, ale i radost. Ekofarma Kateřina není jen místo – je to báječný příklad, že poctivé zemědělství může krásně fungovat.
A na toto úžasné místo se můžete vypravit nejen v reportáži – 6. září 2025 od 11 hod. pořádá Ekofarma Kateřina Den otevřených dveří ku příležitosti 30 let farmy.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.