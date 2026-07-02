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Nejošklivější psi světa v jedné galerii. 30 let příběhů, které vás dojmou

Marek Burza
World’s Ugliest Dog Contest, tedy soutěž o nejošklivějšího psa, se pořádá už od 70. let minulého století. Od poloviny 90. let se díky internetu staly z jejich vítězů celosvětové celebrity. Náš seznam pokrývá ty absolutně nejvýraznější šampiony moderní éry, u kterých se dochovaly jak fotografie, tak silné lidské příběhy.
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1996 Boomer

Boomer se stal symbolem rané éry soutěže, kdy ještě nešlo o obrovskou globální...

Boomer byl kříženec s vizáží, která okamžitě upoutala pozornost poroty i diváků. Tento pes se stal symbolem rané éry soutěže, kdy ještě nešlo o obrovskou globální mediální show, ale spíš o lokální kalifornskou tradici s rodinnou atmosférou.

Jeho majitelé ho do soutěže přihlásili spíš z recese, ale Boomerův jedinečný vzhled, kterému dominoval neuspořádaný kožich a neustále vyplazený jazyk, mu zajistil jasné vítězství.

Jeho příběh je ukázkou toho, jak soutěž v 90. letech teprve formovala svou identitu. Boomer prožil spokojený život obklopen rodinnou péčí a jeho triumf v roce 1996 pomohl soutěži získat první výraznější pozornost mimo region Sonoma County.

1999–2001 Nana

Nana drží v historii soutěže naprosto výjimečné postavení, protože se jí jako...

Nana drží v historii soutěže naprosto výjimečné postavení, protože se jí jako jednomu z mála psů podařilo obhájit titul třikrát za sebou. Tato fenka plemene čivava, u které se spekulovalo o genetické mutaci nebo těžkém zanedbání v mládí, měla zcela zdeformovanou čelist a chybělo jí oko.

Její vizáž naháněla strach i úsměv zároveň, což z ní udělalo první skutečnou legendu soutěže na přelomu tisíciletí.

Navzdory svému děsivému vzhledu byla Nana milovaným domácím mazlíčkem, o kterého se jeho majitel vzorně staral. Její tříleté kralování na trůnu nejošklivějšího psa světa pomohlo soutěži přejít do nového tisíciletí a přitáhnout pozornost televizních štábů z celého světa, čímž začala nová éra této bizarní, ale lidské podívané.



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