Smrtelná vzteklina nezná hranice. Ani v Evropě to není strašák jen pro psy

Co je to vzteklina Nejčastější příčinou infekce psů v Evropě je kontakt s liškami, hlodavci nebo jinými divokými zvířaty. Nemoc se šíří kousnutím nakaženého jedince, jehož sliny obsahují virus. Příznaky vztekliny zpočátku připomínají chřipku, později se však objevuje nenormální chování, halucinace, delirium a další závažné projevy. Zlé je, že když se začnou objevovat, je smrt už prakticky nevyhnutelná. Do dnešního dne bylo u člověka zaznamenáno pouze deset případů úspěšného překonání vztekliny, z toho pouze dva pacienti se zotavili bez preventivní nebo následné léčby.