Do určité míry jsou výzvy motivující, ale čeho je moc, toho je příliš. Určitě to znáte. Když je před vámi důležitý úkol, něco, na čem vám záleží, často to nedopadne. Sami to zkrátka tak trochu sabotujete. A opice to, zdá se, mají podobně jako lidé, dokázali američtí vědci v jednoduchém experimentu.