Lidé slaví, zvířata trpí. Se silvestrovským hlukem raději počítejte i letos

Ještě před půlnočními petardami vezměte pejska do koupelny a zavřete dveře. Jako zvukovou clonu pouštějte do vany vodu, mazlíka položte v pelíšku na pračku, hlaďte ho a vsedě na židli s ním celý ten šílený dělobuchový randál překonejte. Funguje to i při silné bouřce.