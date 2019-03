Omezte přikrmování a seberte síťky od lojových koulí, radí ornitologové

, aktualizováno

Více než čtrnáct tisíc lidí se o prvním lednovém víkendu přičinilo o to, aby ornitologové sesbírali co nejvíce dat o ptactvu přilétajícím na krmítka. Dlouhodobý projekt občanské vědy ČSO by měl časem odhalit, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Příští sčítání se chystá na 10.-12. ledna 2020.