Tělo svůdně rozvlněné v rytmu připomínajícím žhavou sambu, nádherný roztažený „vějíř“ a fantastická exploze barev svítící přímo do očí diváků. Ne, to není slavný karneval v Riu de Janeiru.
V ulicích brazilského města se sice tančí jako o život, mezi stébly trávy v Austrálii však o život skutečně jde. Kdyby samečkové drobných pavoučků skákavek z rodu Maratus svou show nepředváděli s naprostou dokonalostí, mohlo by se snadno stát, že skončí v žaludku svých větších a hladovějších partnerek.
Když vytvořil jednu z nejrozšířenějších metod zapínání vůbec, inspiroval se švýcarský inženýr něčím veskrze otravným.