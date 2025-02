Jak zachránit vyhynulého nosorožce. Jeho potomek se jednou vrátí, říká ředitel zoo

Už léta pomáháte zachraňovat nosorožce, které pytláci zabíjejí kvůli rohům. Údajně je prášek z rohu velmi léčivý. Jak tato informace vznikla?

Tradiční čínská medicína pracuje s mnoha přírodními materiály, jako jsou například medvědí žluč, šupiny z luskouna nebo rozemleté rohy sajgy. Přidávají se do různých lektvarů. Nevím, jestli mají tyto přípravky nějaký léčivý účinek, ve většině případů jde spíše o placebo efekt, kdy lidé věří, že jim to pomůže – a psychika zafunguje. V Evropě se traduje, že prášek z rohu nosorožce zvyšuje mužskou potenci, ale ve skutečnosti ho v Asii používají k povzbuzení organismu. Například movití rodiče ho kupují dospívajícím dětem na zvládnutí kocoviny. Situaci s vybíjením nosorožců v poslední době zhoršila fáma, že prášek pomáhá jako prevence rakoviny. Je to nesmysl, protože roh je z keratinu, což je derivát kůže, takže má stejné složení jako nehty nebo vlasy. Žádné léčivé účinky tedy mít nemůže. Pověra o prevenci rakoviny vyvolala další vlnu vybíjení. Poté, co rapidně poklesly populace sumatránského, jávského a indického nosorožce, upřeli pytláci pozornost na Afriku.

