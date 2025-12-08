Zázrak v divočině. Záchranáři vypiplali nejmenší vydří mládě, jaké kdy viděli

Záchrana tří osiřelých mláďat vydry ve Velké Británii se změnila v boj o život, přičemž jedno z nich bylo nejmenším, o které se místní záchranáři kdy starali. Navzdory kritickému stavu a náročnému stěhování záchranné stanice se trojici pojmenované Snap, Crackle a Pop nyní daří skvěle a jsou z nejhoršího venku.
Péče o tak malé vydry, jako jsou Snap, Crackle a Pop, je nesmírně intenzivní proces, který vyžaduje ruční krmení každých pár hodin. | foto: Profimedia.cz

Člen specializovaného týmu charitativní organizace UK Wild Otter Trust neváhal vyrazit ze základny v South Moltonu v Devonu, aby vyzvedl tři nalezené sirotky. Dvě samičky a jeden sameček, kterým personál dal jména Snap, Crackle a Pop, byli v ohrožení života.

Malá trojčata vydry, Snap, Crackle a Pop

Dave Webb, zakladatel a generální ředitel organizace, uvedl, že situace byla kritická. Podle jeho slov se záchranáři skutečně obávali, že je nepravděpodobné, aby všechna tři mláďata přežila, protože v tomto věku jsou nesmírně malá a zranitelná.

Zázrak pro týrané „čarodějnické“ kočky. Dostaly jména po filmových hvězdách

Bylo zřejmé, že byla bez matky již delší dobu a fakt, že ještě neměla otevřené oči, jen podtrhoval, v jak velkém nebezpečí se v divočině osamoceně ocitla. O to větší radost tým měl, když se ukázalo, že to všechna zvládla.

Jedno z mláďat, samička jménem Pop, vyžadovalo obzvláště citlivou péči. Dave Webb prozradil, že Pop je ve skutečnosti tím nejmenším mládětem, o které se kdy v historii organizace starali, takže je neuvěřitelné vidět ji nyní prospívat.

Zvířata umějí být architekty. Staví podmořské metropole i ptačí paneláky

V době, kdy ji vyzvedli, vážila méně než tři sta gramů, což si lze jen těžko představit. Celá záchranná akce navíc probíhala v době, kdy organizace UK Wild Otter Trust čelí náročnému období. Je nucena urychleně obnovit své zázemí poté, co se musela přestěhovat ze svého původního působiště v severním Devonu.

Personál momentálně rozebírá a znovu staví rehabilitační zařízení, a to vše za plného provozu péče o zvířata. Webb přiznal, že je to pro ně těžké období a pracují doslova dnem i nocí, aby nové centrum zprovoznili.

Zanedbali kastraci a nezvládli děsivé množení. Záchranáři jim odebrali 80 psů

Přesto zůstávají mláďata v jejich péči a případní noví pacienti absolutní prioritou. Péče o tak malé vydry, jako jsou Snap, Crackle a Pop, je nesmírně intenzivní proces, který vyžaduje ruční krmení každých pár hodin.

Organizace je zcela řízena dobrovolníky a závisí na darech veřejnosti. Příznivci nedávno pomohli vybrat více než 30 tisíc liber na obnovu rehabilitačního centra a vydří nemocnice, která v budoucnu poskytne útočiště až 60 zvířatům.

